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Команда красноярской школы № 149 представляет Россию на чемпионате по робототехнике в Турции

Главная Наука
Красноярск
09:02 24 Мая 2019
робот, чемпионат, школьники, красноярск
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © admkrsk.ru
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Красноярска команда Robotics Star представляет Россию на чемпионате по робототехнике в Турции. На международный турнир First Lego League отправились воспитанники лаборатории по робототехнике «Инженеры будущего» из школы № 149.

В чемпионате, который является совместным проектом компании Lego и некоммерческого фонда First, участвуют школьники из 80 стран в возрасте от 10 до 16 лет.

На счету юных разработчиков из Красноярска победы в региональных и всероссийских чемпионатах по робототехнике. Путевку на турнир в Турции они получили благодаря победе на Всероссийском робототехническом чемпионате Fest Ruissian Open в Перми.

«Почти год школьники края готовились к соревнованиям: создавали проект, решающий проблемы исследования космоса; конструировали и программировали робототехническую конструкцию, способную виртуозно выполнять сложнейшие задачи на игровом поле; готовили презентацию своей команды и принимали участие в региональных и всероссийских соревнованиях», - сообщили корреспонденту Sibnovosti.ru в пресс-службе краевого правительства.

 

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