Команда красноярской школы № 149 представляет Россию на чемпионате по робототехнике в Турции

Красноярска команда Robotics Star представляет Россию на чемпионате по робототехнике в Турции. На международный турнир First Lego League отправились воспитанники лаборатории по робототехнике «Инженеры будущего» из школы № 149.

В чемпионате, который является совместным проектом компании Lego и некоммерческого фонда First, участвуют школьники из 80 стран в возрасте от 10 до 16 лет.

На счету юных разработчиков из Красноярска победы в региональных и всероссийских чемпионатах по робототехнике. Путевку на турнир в Турции они получили благодаря победе на Всероссийском робототехническом чемпионате Fest Ruissian Open в Перми.