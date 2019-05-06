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Красноярские ученые раскритиковали NASA за сложное меню для космонавтов

Главная Наука
Красноярск
12:31 6 Мая 2019
наука, красноярск
Автор: Sibnovosti.ru
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Красноярские ученые центра СО РАН подвергли критике рацион питания для космонавтов, разработанный NASA. По мнению исследователей, рекомендации американских коллег являются слишком сложными для выполнения, сообщает корреспондент Sibnovosti.ru со ссылкой на пресс-службу научного сообщества. 

Красноярские исследователи попытались разработать космическую диету по рекомендациям NASA. Они составили список из 46 источников пищи. В «меню» входили злаковые, овощные, масличные и бобовые культуры, корнеплоды, ягоды, грибы и мясо. 

«В таких условиях заявленные нормы трудно выполнимы. Во всех вариантах составленного «меню» требования NASA нарушались, к примеру, по количеству потребляемого железа, которого оказывалось намного больше, чем нужно, или витаминам B5 и D, которых в рационе наоборот не хватало», — пояснили ученые. 

Сотрудники СО РАН выяснили, что достаточно использовать только 20-25 источников пищи — дальнейший же набор продуктов ведет к увеличению пищевого разнообразия, но не позволяет обеспечить полноценный рацион. 

Ученые составили свою космическую диету, в которую входили поваренная соль, рис, картофель, свекла, капуста, морковь, кабачки, рапсовое масло, сафлоровое масло, соя, нут, горох, клубника, лук, чеснок, мясо птицы, мясо улиток, рыба, молоко и сахар. Исследователи также предложили дополнять рацион витаминными препаратами. 

Напомним, красноярские биофизики сейчас работают над реализацией космических полетов длительностью более двух лет. Для этого они создают замкнутую систему жизнеобеспечения на борту. 

Фото: СО РАН

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