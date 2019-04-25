Красноярские ученые нашли новый вид насекомых-вредителей

Красноярские ученые центра СО РАН обнаружили новый вид насекомых-вредителей — минирующую моль. Гусеницы поедают кустарниковые растения. Об этом сообщает корреспондент Sibnovosti.ru со ссылкой на научный центр.

Минирующая моль уже получила название — Phyllonorycter ivani.

«Новый для науки вид насекомых был обнаружен в красноярском Академгородке. Он получил название в честь моего отца Ивана, который всегда поддерживал и продолжает поддерживать мой интерес к энтомологии», — сказала журналистам научный сотрудник Института леса имени Сукачева КНЦ СО РАН Наталья Кириченко.

Моль оставляет после себя повреждения на листьях, так называемые мины. Насекомые выедают листья изнутри, не повреждая кожицу. Гусениц можно встретить в кустарниках, которые используют при создании живых изгородей и бордюров. Когда насекомых только обнаружили, они не наносили особого вреда кормовому растению. Теперь же моль размножается достаточно активно.

По словам Кириченко, новый вид обнаружили благодаря развитию молекулярно-генетических методов. Выявляют видовую принадлежность с помощью анализа ДНК. За последние пять лет ученые нашли пять новых видов насекомых: три в Сибири и по одному в Японии и Китае.

Фото: СО РАН