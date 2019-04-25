Трое студентов СибГУ им. М.Ф. Решетнева стали обладателями грантов «УМНИКа»

Два студента Института информатики и телекоммуникаций (ИИТК) и учащаяся факультета механической технологии древесины (ФМТД) СибГУ им. М.Ф. Решетнева получат грант «УМНИК»!

Программа «УМНИК» направлена на поддержку коммерчески ориентированных научно-технических проектов молодых ученых в возрасте от 18 до 30 лет. Победители получают 500 тысяч рублей на научно-исследовательские работы в рамках заявленного проекта на срок не более 2 лет.

Победителями программы «УМНИК» стали:

Карасева Татьяна Сергеевна (ИИТК, 2 курс магистратуры) займется разработкой программного комплекса эволюционной автоматической идентификации динамических систем на предприятиях химической и металлургической промышленности.

Стефаненко Ольга Сергеевна (выпускница-магистр ИИТК, в настоящее время готовится к поступлению в аспирантуру) разработает автоматизированную процедуру формирования многоагентной системы голосового управления движением объекта с нечеткими командами для роботов, перемещающихся в пространстве.

Стрикун Валентина Васильевна (ФМТД, 1 курс магистратуры) создаст разработкой технологии производства клея на основе технического декстрана, полученного путем биосинтеза из отходов пищевой промышленности для склеивания различных древесных частиц при производстве плитных материалов.

Поздравляем победителей и желаем им новых достижений на научном поприще! Сейчас их ждет заключение договоров и долгожданное начало работы по гранту.