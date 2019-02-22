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В Красноярске плотно займутся изучением космических технологий

Главная Наука
Красноярск
11:19 22 Февраля 2019
наука, красноярск, космос
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © МИА «Россия сегодня»
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В Красноярском крае запланировали построить научно-образовательный центр, специалисты которого займутся изучением информационных космических систем и технологий. Об этом журналистам рассказал председатель Сибирского отделения РАН (СО РАН) Валентин Пармон. 

О создании таких центров (НОЦ) говорил президент РФ Владимир Путин. Согласно поручениям главы государства, в 2024 году Россия должна войти в пятерку ведущих стран мира, «осуществляющих научные исследования и разработки в областях, определяемых приоритетами научно-технологического развития». 

На заседании президиума Сибирского отделения РАН краевые ученые представили концепцию будущего научного центра. Он, к слову, будет базироваться не только в Красноярске, но и в университетах Новосибирска и Томска. 

Напомним, накануне Sibnovosti.ru сообщали, что в Красноярске отобрали кандидатов на участие в научно-образовательном проекте «Космическая одиссея». 44 человека ближайшие месяцы будут доказывать свое право на «полет в космос». Это сотрудники АО «ИСС», ЦКБ «Геофизика», Красмаша, студенты СибГУ имени М.Ф. Решетнева, Красноярского техникума промышленного сервиса и аэрокосмического колледжа СибГУ.

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