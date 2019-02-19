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Красноярцы увидят суперлуние

Главная Наука
Красноярск
09:02 19 Февраля 2019
луна, космос, красноярск
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © МИА «Россия сегодня»
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Предстоящей ночью красноярцы смогут наблюдать суперлуние. Оно станет самым зрелищным в этом году, обещают астрономы. Луна приблизится к Земле на минимальное расстояние, что зрительно увеличит ее размер на 12%. Наблюдать за астрономическим явлением в Красноярске можно будет во вторник, 19 февраля, сразу после захода солнца. Суперлуние достигнет пика к полуночи, передает корреспондент Sibnovosti.ru.

«Луна окажется на самом минимальном расстоянии от Земли в 2019 году. 19 февраля в 12:07 по московскому времени Луна подойдет к Земле на 356 тысяч 761 км, а в 18:54 по мск произойдет полнолуние», — сообщает пресс-служба Московского планетария.

Наблюдать за суперлунием можно невооруженным глазом. Единственное условие – ясное небо.

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