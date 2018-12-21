СФУ впервые вошёл в предметный рейтинг RUR по гуманитарным наукам

17 декабря 2018 года российское рейтинговое агентство RUR совместно с компанией Clarivate Analytics опубликовало предметные рейтинги университетов в области гуманитарных и социальных наук. Сибирский федеральный университет впервые вошёл в список лучших университетов мира по гуманитарным наукам, а также подтвердил свои позиции в социальных науках.

Round University Ranking (RUR) — международный рейтинг университетов, который оценивает четыре направления деятельности вузов: качество преподавания, качество исследований, уровень интернационализации и уровень финансовой устойчивости. В 2018 году RUR было проанализировано более 900 вузов из 80 стран мира.

В рейтинге «Гуманитарные науки», в который входят такие дисциплины, как история, философия, филология и др., СФУ занял 575-е место в мире и 25-е место по России. В рейтинге по социальным наукам, включающим право, социальную работу, международные отношения и ряд других критериев, СФУ также занимает 575-ю строчку среди мировых и 41-ю — среди российских вузов.

Напомним, всего в течение 2018 года RUR опубликовал рейтинги по 6 предметным областям: гуманитарные науки, естественные науки, медицинские науки, науки о жизни, технические науки, социальные науки.

«В этом году мы вошли во все предметные рейтинги RUR, кроме медицинских наук, что объясняется отсутствием в СФУ данного профиля. В общем рейтинге RUR за 2018 год СФУ находится в топ-50 лучших вузов страны, и, более того, по версии репутационного рейтинга RUR мы — в топ-20 самых авторитетных университетов. Это достижение коллективов всех институтов СФУ», — отметила заместитель руководителя Департамента проектной деятельности СФУ Евгения Туртапкина.

Фото: пресс-служба СФУ

По материалам пресс-службы СФУ