Команда Аэрокосмического колледжа СибГУ им. М.Ф. Решетнева заняла 2 место во всероссийском конкурсе «Эксперимент в космосе»

Подведены итоги Всероссийского конкурса молодежных проектов по управлению и обработке телеметрических данных с малых космических аппаратов (МКА) «Эксперимент в космосе».

Конкурс проводился в рамках реализации Ассоциацией «Технологическая платформа «Национальная информационная спутниковая система» проекта «Дорога в космос» – университетский центр управления полетом "роем" малых космических аппаратов» при поддержке гранта Президента Российской Федерации.

Команда Аэрокосмического колледжа СибГУ им. М.Ф. Решетнева по итогам всероссийского конкурса заняла 2 место с проектом «Fallen» – Система определения мест и стадий пожаров на базе МКА с использованием нейросети. В состав команды вошли Артем Надежкин, Илья Мамержели, Вадим Козлов, Матвей Ларичев. Руководитель команды – Валентина Германовна Сыпкова, преподаватель Аэрокосмического колледжа СибГУ им. М.Ф. Решетнева.

Целью конкурса являлось привлечение молодежи к активной творческой, научно-технической и инновационной деятельности в космической области, популяризация достижений отечественной космонавтики, а также содействие привлечению и закреплению молодежи в науке и отечественной космической отрасли.

Призеров Всероссийского конкурса проектов по управлению и обработке телеметрических данных с МКА поздравляет и.о. ректора СибГУ им. М.Ф. Решетнева Эдхам Шукриевич Акбулатов:

«Поздравляю команду студентов Аэрокосмического колледжа СибГУ им. М.Ф. Решетнева и их руководителя с призовым местом на всероссийском конкурсе «Эксперимент в космосе»! Вы проделали огромную работу по разработке и представлению проекта для конкурсной комиссии, и ваши усилия вознаграждены по заслугам.

Ракетно-космическая отрасль – одна из самых наукоемких и высокотехнологичных. Подготовка высококвалифицированных инженерных кадров, которые впоследствии станут разработчиками космических аппаратов и их устройств, должна начинаться не в высшем учебном заведении, а гораздо раньше. Мы, понимая это, ведем постоянную профориентационную работу со школьниками и студентами при поддержке базовых предприятий вуза.

Наши стремления подтверждают и такие общероссийские проекты, как конкурс «Эксперимент в космосе», которые привлекают и студентов средне-специальных учебных заведений, и школьников к участию в масштабных конкурсах с серьезной системой проверок и оценок ведущими ученым и специалистами в своей области.

Горжусь нашими студентами, которые представили свой проект для оценки на таком высоком уровне! Уверен, что именно они – будущее ракетно-космической отрасли в нашей стране! Выражаю огромную благодарность и руководителю студенческой группы, преподавателю Аэрокосмического колледжа СибГУ им. М.Ф. Решетнева Валентине Германовне Сыпковой. Высокая оценка проекта ваших студентов на федеральном уровне – лучшее подтверждение нужности и важности вашей работы».

По материалам пресс-службы СибГУ им. М.Ф. Решетнева