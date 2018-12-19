Юные ученые Красноярска презентовали свои проекты

В Красноярске завершился второй осенний этап образовательного проекта «Ученые будущего», которые организует благотворительный фонд «СГК - Согреваем сердца» на базе интерактивного музея науки «Ньютон Парк». Юные ученые из числа одаренных красноярских школьников представили разработки по четырем направлениям. Однако попасть в финал оказалось непросто. Сперва нужно было пройти конкурсное тестирование, научиться создавать мобильные приложения, моделировать и печатать на 3D-принтерах, собирать и программировать собственные устройства.

До презентации проектов добрались 20 человек. Они представили продукты технического творчества, применимые в повседневной жизни. Некоторые служат для облегчения быта - например, держатель для кухонной салфетки с автоматической подачей мыла «Тряпкин дом». Этот проект занял первое место в группе «3D modeling + 3D printing».

В группе по программированию «Python + Raspberry PI» победителем признали проект Владислава Ястребова «Умный шлагбаум», с помощью которого датчик на автоматических воротах без чипа распознает номер автомобиля.

В группе «Android coding» есть проекты на стыке инженерии и психологии. Это мобильное приложение «Мотиватор», начисляющее бонусы за выполненные дела, «Напоминалка» - усовершенствованная альтернатива привычным «Заметкам» на смартфонах и андроидах. Лучшим в этом направлении стал Лев Разуваев, предложивший электронную систему поиска потерявшихся животных. Анна Алексеенко представила проект «Умная перчатка», используя которую частично парализованный человек может на расстоянии сообщать другим свои пожелания.

«Для нас опыт регулярной работы с одаренными ребятами Красноярска очень важен. Мы теперь понимаем, что можем им дать, как дальше развивать этот проект, до какого уровня сложности возможно дойти. А для одаренных школьников это еще и пища к размышлениям — какую профессию выбрать», — сказал директор Ньютон Парка Антон Шарыпов.

Заместитель директора Красноярского филиала СГК Анастасия Дьякова заверила, что в 2019 году, во время летних каникул, проект «Ученые будущего» продолжится.

«Во всех городах, где ведет свою деятельность Сибирская генерирующая компания, мы стараемся поддерживать молодежь, которая увлекается точными науками. Помогаем ребятам получать новые знания, учиться творчески мыслить, самостоятельно ставить и решать инженерные задачи. Реализуя образовательный проект в Красноярске, надеемся, что его участники, развив свои таланты, будут работать на благо родного края», - заявила она.

Образовательный проект «Ученые будущего» стал логическим продолжением одноименной летней научной школы. В этом году «Учеными будущего» стали 128 человек.

фото: СГК