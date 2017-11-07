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Молодые специалисты Ачинского НПЗ стали призерами и номинантами XII межрегиональной научно-технической конференции ПАО «НК «Роснефть»

Главная Наука
Красноярск
14:06 7 Ноября 2017
специалисты, нефть, конференция, участники, предприятие, награды и премии
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Мероприятие прошло в Москве на площадке одного из ключевых вузов-партнеров «НК «Роснефть» - МГУ имени М.В.Ломоносова. В нем приняли участие победители отборочных этапов (региональных и кустовых конференций) – более 300 молодых специалистов из 64 дочерних обществ Компании. Работа конференции была организована в 16 секциях по всем основным бизнес-процессам НК «Роснефть». Жюри, в состав которого входили представители центрального аппарата Компании, оценило 273 проекта.

Ачинские нефтепереработчики представили на рассмотрение четыре научные работы. Три из них были высоко отмечены членами жюри. Так проект и.о. начальника учебного центра АНПЗ Евгения Акимова занял 2-е место в секции «Экология, промышленная безопасность, охрана труда». Молодой специалист разработал современную автоматизированную систему, которая позволяет увеличить срок и качество хранения нефтепродуктов в резервуарах.

Научные работы специалиста отдела оценки и развития персонала Марии Суворовой и и.о. начальника центральной заводской лаборатории Васили Синюта были отмечены номинациями.

Отметим, всего по итогам XII межрегиональной научно-технической конференции 56 проектов были рекомендованы к внедрению в производственный процесс компании «Роснефть». 87 победителей и призеров конференции награждены дипломами и денежными премиями в размере от 50 до 120 тысяч рублей. Также денежное поощрение получат и научные руководители победителей и призеров конференции.

Фото: АО «АНПЗ ВНК»
По материалам АО «АНПЗ ВНК»

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