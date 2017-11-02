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Красноярские школьники изобрели робота для мытья окон

Главная Наука
Красноярск
16:56 2 Ноября 2017
общество, наука, красноярск, техника, робот
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © архив Sibnovosti.ru
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Ученики красноярской станции юных техников № 1 изобрели робота для мытья окон. Команда из пяти школьников под руководством педагога Андрея Федорова собирали робота из конструктора «Лего». Об этом сообщили в пресс-службе мэрии Красноярска.

На изобретение робота ушло около 6 месяцев. Он оснащен щетками, резервуаром для воды и специальными роликами. С помощью специальных конструкция робот может двигаться по окну и вычищать всю поверхность. 

Ученики рассказали, что собрать полноценную рабочую модель робота удалось не сразу. Первый прототип плохо держался на раме, не мог очистить большую поверхность окна. Тогда школьники усовершенствовали модель. 

«Развитие конструкторских и инженерных навыков школьников является одним из приоритетных направлений системы образования. Оно позволяет привить ученикам навыки конструирования и решения инженерных задач, дети приобретают необходимый опыт для дальнейшего поступления в технические вузы. У красноярского образования в области робототехники есть перспективы, ведь всероссийского и международного признания добиваются дети младшего школьного возраста», — сказала руководитель управления образования Красноярска Татьяна Ситдикова. 

Отметим, что в будущем юные ученые планируют сделать робота более легким и ловким, чтобы он мог без труда промывать труднодоступные поверхности. 

Подготовлено по материалам пресс-службы городской администрации 

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