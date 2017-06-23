Ученые из Красноярска нашли устойчивые к засухе виды пшеницы

Ученые Красноярского научного центра вместе с коллегами из Казахстана исследовали рост дикорастущих видов пшеницы под воздействием засухи. Об этом сообщает пресс-служба краевого правительства. В результате были найдены наиболее устойчивые виды пшеницы, которые можно рекомендовать для создания гибридов растений, менее подверженных нехватке влаги.

Для анализа было выбрано 6 видов дикорастущей пшеницы. В результате исследований оказалось, что лишь 2 вида (пшеница двузернянка и пшеница эфиопская) устойчивы к засухе и солевому стрессу. Несмотря на неблагоприятные условия, у них наблюдались стабильные показатели развития корневой системы в проростках и относительно высокий фотосинтез. Таким образом, данные виды могут использоваться не только для селекционных, но и генетических программ.

Ученые отмечают, что в процессе улучшения зерновой культуры виды приобретают новые качественные признаки — к примеру, высокий стебель или широкие листья. Также специалисты добавляют, что при этом происходит постепенное снижение стрессоустойчивости, присущее дикорастущим растениям. Поэтому ученые и селекционеры используют семена диких растений для гибридизации культурных видов.

«Дикие сородичи пшеницы привыкли жить в суровых условиях, у них в генах записана способность сопротивляться стрессу. У культурных видов устойчивость сама по себе не возникает, она может быть только передана от других видов с генами», — пояснила доктор сельскохозяйственных наук, главный научный сотрудник отдела оценки селекционных материалов ФИЦ КНЦ СО РАН Наталья Зобова.

Отметим, что поиск устойчивых сортов пшеницы выполнялся в рамках сотрудничества ученых России и Казахстана. В настоящее время специалисты проводят научно-исследовательские испытания выбранных видов пшеницы для засушливых районов.