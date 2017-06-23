23 июня
Красноярск
погода +29 °C
курсы валют
60.15
 
€ 67.15
18+
Sibnovosti.ru
Красноярск
...

Ученые из Красноярска нашли устойчивые к засухе виды пшеницы

Главная Наука
Красноярск
12:01 23 Июня 2017
ученые, исследования, наука
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © МИА «Россия сегодня»
версия для печати Ico_print

Ученые Красноярского научного центра вместе с коллегами из Казахстана исследовали рост дикорастущих видов пшеницы под воздействием засухи. Об этом сообщает пресс-служба краевого правительства. В результате были найдены наиболее устойчивые виды пшеницы, которые можно рекомендовать для создания гибридов растений, менее подверженных нехватке влаги.

Для анализа было выбрано 6 видов дикорастущей пшеницы. В результате исследований оказалось, что лишь 2 вида (пшеница двузернянка и пшеница эфиопская) устойчивы к засухе и солевому стрессу. Несмотря на неблагоприятные условия, у них наблюдались стабильные показатели развития корневой системы в проростках и относительно высокий фотосинтез. Таким образом, данные виды могут использоваться не только для селекционных, но и генетических программ.

Ученые отмечают, что в процессе улучшения зерновой культуры виды приобретают новые качественные признаки — к примеру, высокий стебель или широкие листья. Также специалисты добавляют, что при этом происходит постепенное снижение стрессоустойчивости, присущее дикорастущим растениям. Поэтому ученые и селекционеры используют семена диких растений для гибридизации культурных видов.

«Дикие сородичи пшеницы привыкли жить в суровых условиях, у них в генах записана способность сопротивляться стрессу. У культурных видов устойчивость сама по себе не возникает, она может быть только передана от других видов с генами», — пояснила доктор сельскохозяйственных наук, главный научный сотрудник отдела оценки селекционных материалов ФИЦ КНЦ СО РАН Наталья Зобова.

Отметим, что поиск устойчивых сортов пшеницы выполнялся в рамках сотрудничества ученых России и Казахстана. В настоящее время специалисты проводят научно-исследовательские испытания выбранных видов пшеницы для засушливых районов.

На эту тему
Sibnovosti.ru в Одноклассниках Официальная группа Sibnovosti.ru на Одноклассниках
Наука / НОВОСТИ
Новости Красноярска: СФУ вошёл в ТОП-400 лучших вузов Европы

СФУ вошёл в ТОП-400 лучших вузов Европы

21 Июня 2017 г.
Россию в рейтинге представляют 24 университета
Новости Красноярска: Ученые из СибГУ создали материал для ликвидации нефтяного загрязнения почвы

Ученые из СибГУ создали материал для ликвидации нефтяного загрязнения почвы

16 Июня 2017 г.
Биосорбент обладает высокой нефтеемкостью и поглощающей способностью
Новости Красноярска: В сентябре СФУ начнет подготовку специалистов по лесной геномике

В сентябре СФУ начнет подготовку специалистов по лесной геномике

8 Июня 2017 г.
Данная отрасль очень востребована, отмечают создатели программы
Новости Красноярска: СФУ снова в двадцатке лучших вузов России

СФУ снова в двадцатке лучших вузов России

6 Июня 2017 г.
Сибирский федеральный университет поднялся на 2 позиции в Национальном рейтинге университетов
Новости Красноярска: Ученые СФУ усовершенствовали технологию бестраншейного ремонта трубопровода

Ученые СФУ усовершенствовали технологию бестраншейного ремонта трубопровода

5 Июня 2017 г.
Проект был поддержан Фондом содействия инновациям
Новости Красноярска: Ученые разработали оборудование для вживления имплантатов в костную ткань

Ученые разработали оборудование для вживления имплантатов в костную ткань

5 Июня 2017 г.
Разработка будет полезна в стоматологии
Новости компаний
23/06
ГУК «Жилфонд» оплачивает услуги ресурсоснабжающих организаций в полном объеме собранных с населения денежных средств
23/06
В 2017 году ГУК «Жилфонд» отремонтирует сотни подъездов и километры инженерных сетей
22/06
Красноярская ТЭЦ-1 приступает к техническому перевооружению газоочистного оборудования
20/06
Богучанская ГЭС внесена в «Почетную книгу» города Кодинска
19/06
ТрансТелеКом назначил новых макрорегиональных директоров
19/06
В СибГУ им. М.Ф. Решетнева — опорном университете Красноярского края — стартует приемная кампания
САМОЕ ЧИТАЕМОЕ
Новости Красноярска: «Сибиряк» попросил изменить график строительства развязки на ул. Волочаевской

«Сибиряк» попросил изменить график строительства развязки на ул. Волочаевской

20 Июня 2017 г.
Компания хочет перераспределить работы по графику
Новости Красноярска: В Красноярском крае из-за жары на месяц раньше начался грибной сезон

В Красноярском крае из-за жары на месяц раньше начался грибной сезон

22 Июня 2017 г.
При этом дачники рискуют остаться без ягод
Новости Красноярска: Бизнесмены незаконно берут плату за вход на озеро у Мясокомбината

Бизнесмены незаконно берут плату за вход на озеро у Мясокомбината

21 Июня 2017 г.
Отдыхающие вынуждены платить якобы за лежаки и за уборку мусора
Rss_45
Нашли ошибку? Выделите и нажмите Ctrl + Enter Система Orphus
660049, г. Красноярск,
ул. Дубровинского, д.100, оф. 78
Тел./факс: +7 (391) 223-78-48
Рейтинг@Mail.ru

© 2002–2017 «Сибирское Агентство Новостей»

Возрастная категория Интернет-сайта 18 +
Правовая информация

Вся информация, размещенная на данном ресурсе, предназначена только для персонального использования и не подлежит дальнейшему воспроизведению или распространению, иначе как со ссылкой на «Сибирское Агентство Новостей» или письменного разрешения главного редактора. Продвижение сайта. Сетевое издание «Сибирское Агентство Новостей» зарегистрировано Роскомнадзором, свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 61356 от 07 апреля 2015 года.