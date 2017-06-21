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СФУ вошёл в ТОП-400 лучших вузов Европы

Главная Наука
Красноярск
13:13 21 Июня 2017
вуз, рейтинг, университет, место, образование
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Сибирский федеральный университет вошёл в ТОП-400 лучших вузов Европы по версии британского рейтингового агентства Times Higher Education (THE). Соответствующий релиз агентство выпустило 21 июня 2017 года.

Составители отмечают, что «европейский» рейтинг THE выходит впервые и объясняют его появление тем фактом, что во всемирном рейтинге (Times Higher Education University Rankings – основной продукт рейтингового агентства) более 40% университетов – это вузы Европы.

Times Higher Education формируется на основании тринадцати индикаторов, объединенных в пять групп показателей и отражающих ключевые области превосходства в высшей школе: образование, исследования, цитируемость, доход от промышленности (НИОКР) и интернационализация.

В число десяти лучших европейских университетов входят британские, швейцарские, немецкие и шведские институты, но университеты Великобритании занимают самые высокие места. Россию в рейтинге представляют 24 университета.

По словам заместителя проректора СФУ Евгении Туртапкиной, критерии оценки вузов Европы близки тем, что позволили полгода назад войти СФУ во всемирный рейтинг - THE WUR: «Ранее THE не анонсировали европейский рейтинг, но его появление оправдано, так как позволяет увидеть «научно-образовательную картину Европы». То, что почти 25% (или 91 вуз) лучших отдано британским вузам, а на втором месте по числу представленных вузов – Германия с 41 университетом, говорит о том, что российским вузам предстоит большая работа, если они хотят утвердиться в THE окончательно».

Зампроректора также отметила, что вхождение СФУ в блок лучших европейских университетов – это, прежде всего, результат системной работы по реализации Проекта 5-100.

Фото: пресс-служба СФУ
По материалам пресс-службы СФУ

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