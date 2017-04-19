Красноярские ученые возмутились варварскими методами добычи северного оленя

В Красноярске ученые СФУ возмутились отстрелом оленей на Севере. Об этом сообщается на сайте вуза.

Ранее организация «Всемирный фонд дикой природы» (WWF) опубликовала результаты рейда по местам незаконной добычи дикого северного оленя в Эвенкии. По подсчетам специалистов, обнаружено более 800 мест незаконной добычи животных, на местах зимовок браконьеры уничтожили около 20 тысяч особей.

«Браконьерство и неконтролируемая охота — главные угрозы парнокопытным на Севере. Университет при поддержке партнеров уже несколько лет поднимает проблему снижения популяции. В партнёрстве с WWF мы провели несколько круглых столов, где представили свои научные подходы к изучению дикого северного оленя. Прежде всего, это изучение путей миграции при помощи спутниковых ошейников. В 2015 году мы пометили 10 оленей в районе озера Ессей и следили за их перемещениями с Эвенкии на Таймыр и в обратном направлении. Благодаря новым передатчикам с увеличенным сроком службы, мы располагаем уникальными данными о маршрутах одних и тех же самок оленя в течение двух циклов миграции», — рассказывает проректор по науке и международному сотрудничеству Сергей Верховец.

Добавим, в настоящий момент в Эвенкии работает экспедиция СФУ, цель которой — пометить еще 7 оленей спутниковыми ошейниками.

Как и при проведении полевых исследованиях 2015 года, организационную поддержку экспедиции СФУ оказывает Администрация Эвенкийского муниципального района. Проект «Эвенкийский олень» многоэтапный и рассчитан на длительную перспективу. СФУ, на основе имеющегося опыта работы на территории, готов оказать научную, консультационную и методическую поддержку природоохранным мероприятиям, которые планируют проводить WWF и государственные структуры.

Фото: ФГБУ ГПБЗ «Центральносибирский»