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В Красноярске готовится к открытию первый детский технопарк

Главная Наука
Красноярск
19:04 18 Апреля 2017
наука, дети, общество, открытие
Автор: Sibnovosti.ru
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Детский технопарк «Кванториум» откроется 21 апреля в торговом центре «Галерея Енисей». Об этом на пресс-конференции сообщила зампредседателя правительства края Наталья Рязанцева.

В августе 2016 года Красноярский край стал победителем конкурсного отбора Министерства образования и науки РФ на получение поддержки для создания детского технопарка. Ежегодно на образовательной площадке будут обучаться 1750 детей в возрасте от 12 до 17 лет.

Общая стоимость проекта составляет 172 млн рублей. Средства были выделены из трех источников: из федерального бюджета — 56,3 млн рублей, из регионального — 75,7 млн рублей и 40 млн рублей в качестве инвестиций предоставил генеральный партнер проекта — компания «Норникель».

Общая площадь «Кванториума» составляет почти 1,5 тысячи кв. м. Здесь также при активном участии «Ньютон-парка» появится интерактивный музей, посвященный космосу.

Обучение в технопарке проходит по 7 направлениям: авиамоделирование (создание беспилотников), робототехника, нано- и энерготехнологии, промышленный дизайн, прикладная космонавтика, технологии виртуальной реальности.

«Если сравнивать с другими детскими технопарками, то по количеству квантов и оборудованию, которое присутствует, мы в числе лидеров. В среднем, количество квантумов в других детских технопарках порядка пяти. У нас их семь, а также более 2-х тысяч единиц самого современного оборудования. При этом, 200 из них — это уникальные устройства, которые в Красноярском крае практически не представлено. Это и лазерные станции, 3D-оборудование, специальные микроскопы и другие приборы», — рассказал генеральный директор детского технопарка Сергей Кениг Сергей Кениг.

Программа обучения рассчитана на 2 года и делится на 2 этапа — теоретическая часть (3 месяца) и практическая. Занятия проходят 3 раза в неделю по 1,5 часа в первую и вторую смены. В программу входит работа с преподавателями и студентами вузов (СФУ, КГПУ, СибГАУ) и выполнение разработок по заданиям от красноярских компаний («Полюс», «Норникель», «Искра»).

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