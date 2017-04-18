Красноярские ученые разработали уникальный строительный материал из опилок

Специалисты Сибирского государственного аэрокосмического университета (СибГАУ) разработали технологию изготовления из древесных опилок экологичных и водостойких плит без использования смол или клея, сообщили в пресс-службе вуза.

Уникальность новой разработки в том, что плиты из этого материала — экологически чистые, абсолютно нетоксичны. Кроме того, они не уступают плитам MDF, ДСП, ДВП по механическим свойствам.

Также новый материал имеет более высокую водостойкость. После кипячения в воде в течение часа данные плиты сохраняют механические свойства, а иные подобные материалы разрушаются. Благодаря такой водостойкости эти плиты можно использовать в жестких условиях эксплуатации, например, для наружной отделки, несъемной опалубки, в качестве основы под кровельные материалы и полы.

«Для тиражирования данной технологии необходимо создание комплекта технологического оборудования, что требует участия профессионалов- машиностроителей», — рассказывает руководитель проекта, доктор технических наук Владимир Ермолин.

В настоящее время лабораторные исследования уникального материала находятся на стадии завершения. Следующий этап — создание опытного производства для отладки промышленной технологии.

Фото sibsau.ru