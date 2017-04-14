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Незрячий красноярец создал в квартире систему «Умный дом»

Главная Наука
Красноярск
16:43 14 Апреля 2017
изобретение, студенты, красноярск, общество
Источник: 7 канал
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Студент из Красноярска Сергей Мильчаков полностью переоборудовал свою квартиру. Молодой человек автоматизировал шторы, музыку и даже воду в ванной. «Умный дом» в «хрущевке» помогает Сергею чувствовать себя полноценным человеком.

Когда Сергей дома, он может полностью положиться на оборудованную систему. В определенное время пылесос начинает собирать пыль, чайник сам включается, а вода набирается в ванную. Все системы Сергей спроектировал и собрал своими руками. При этом он практически ничего не видит.

«Ради того, чтобы почувствовать себя комфортно, я и поступил в институт. Когда я понял, что мне не хватает знаний на эту тему, я захотел их найти. Стал искать, а интернета мне стало уже недостаточно. Я пришел к выводу: а почему бы собственно уже не пойти и не поучиться?» — рассказывает Сергей.

Система «Умный дом» обошлась студенту в 70 тысяч рублей. Она представляет из себя некий контроллер, который подает сигналы на бытовые приборы.

«В будущем я хочу именно заниматься системами умного дома, создать, возможно, какую-то компанию, которая будет продвигать эти решения и сделать этот сервис по-настоящему доступным и понятным», — говорит Сергей Мильчаков.

Отметим, что в планах у Сергея создать программу, которая бы рассчитывала восход и заход солнца, и на основе этого включала и выключала свет в квартире.

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