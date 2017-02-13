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Красноярские ученые объяснили пользу консервированной сайры для сердца

Главная Наука
Красноярск
10:35 13 Февраля 2017
красноярск, наука, ученые, общество
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © МИА «Россия сегодня»
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В Красноярске ученые из Института биофизики СО РАН и СФУ пришли к выводу, что консервированная сайра может быть полезна для профилактики сердечно-сосудистых заболеваний. Этот продукт, по мнению исследователей, отличается большим количеством Омега-3 и полиненасыщенных жирных кислот. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на научную статью в журнале Food and Chemical Toxicology.

По словам автора исследования ИБФ СО РАН Олеси Анищенко, ученые изучили содержимое 14 марок консервированной сайры. Пока исследованием данного продукта занимаются только в Красноярске. В свежем виде сайру изучают в Корее и Японии.

Отмечается, что уровень содержания тяжелых металлов в консервированной сайре оказался в пределах нормы, поэтому граждане могут без опасений есть данный продукт. 

Заместитель директора ИБФ СО РАН Михаил Гладышев добавил, что «одна из основных причин неинфекционных хронических заболеваний, в первую очередь, сердечно-сосудистых, в РФ и, в частности, в Красноярском крае — нерациональное питание».

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