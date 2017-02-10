Биолюминесцентные белки для тестирования лекарств создали красноярские ученые

Красноярские специалисты Института биофизики СО РАН создали биолюминесцентные белки для тестирования лекарств нового поколения. Об этом рассказали в пресс-службе регионального фонда науки.

Проект был запущен в рамках сотрудничества с немецкой фармацевтической компанией Bayer AG, где методика уже внедрена в производство.

Все лекарственные препараты подвергаются комплексу химико – фармацевтических исследований (скринингу) для определения их безопасности и эффективности. В качестве высокочувствительного сенсора красноярские ученые предлагают использовать особые белки, выделенные из светящегося планктонного рачка Metridia longa.

«Применение так называемых «светящихся» белков в доклинических исследованиях лекарственных средств позволяет дать точную оценку эффективности и безопасности разнообразных химических соединений, включая наноматериалы, применение которых стремительно растет», — рассказала научный сотрудник лаборатории фотобиологии Института биофизики СО РАН Людмила Буракова.

Отмечается, технология красноярских ученых не имеет аналогов на российском рынке.

«Разработка востребована предприятиями фармацевтической и химической промышленности, осуществляющими поиск соединений для производства лекарственных средств», — подчеркнули в фоне науки.

Проект получил поддержку Краевого фонда науки и Российского фонда фундаментальных исследований в рамках конкурса ориентированных междисциплинарных научных исследований в 2016 году.