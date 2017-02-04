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Ученые нашли «виновника» мощнейшего за 7 тысяч лет извержения вулкана

Главная Наука
Красноярск
10:54 4 Февраля 2017
общество, наука, ученые
Автор: Sibnovosti.ru
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Международный коллектив ученых с участием красноярских дендрохронологов нашли вулкан, извержение которого стало самым мощным за семь тысяч лет и «охладило» планету в 13 веке, говорится в статье, опубликованной в журнале Proceedings of the National Academy of Sciences.

В пресс-службе СФУ отмечают, что ученые с помощью компьютерной модели выяснили, что столб лавы достигал 43 километров в высоту над уровнем моря, а объем выбросов пепла (в пересчете на плотную породу) составил не меньше 40 кубических километров. В результате извержения было уничтожено королевство Паматан.

Ученые опровергают лидирующую в научном мире гипотезу о том, что извержение вулкана Самалас в 1257 году стало причиной Малого ледникового периода и более чем столетнего социального кризиса в Европе. Из России в исследовании приняли участие красноярские ученые: Владимир Мыглан и Ольга Чуракова. Свои выводы ученые строят на основе исследования летописей европейских городов и Сибири, хроник урожаев и климатических данных годовых колец деревьев.

Установлено, что влияние извержения вулкана Самалас на европейский климат и суровое похолодание после 1257 года сильно преувеличено, так как в местах распространения вулканических осадков наблюдается неоднородность климатических изменений.

«Западная Европа, Сибирь и Япония испытывали самое сильное похолодание, которое совпало с более теплыми, чем обычно, условиями на Аляске и в Северной Канаде. Предполагается, что в Северной Америке вулканическая радиация была смоделирована по позитивной фазе колебаниями теплого течения Эль Ниньо. Архивные данные подтверждают сильный голод в Англии и Японии, но это произошло до извержения. Мы полагаем, что извержение вулкана Самалас лишь отягчило существующий кризис, но не было его причиной», — комментирует красноярский ученый Владимир Мыглан.

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