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На создание медицинских приборов в Железногорске потратят 2 млрд рублей

Главная Наука
Красноярск
16:29 27 Января 2017
разработка, в красноярском крае, производство, железногорск, экономика, наука, проект
Автор: Sibnovosti.ru
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На базе промпарка Железногорска планируется наладить выпуск медицинского оборудования, способного заменить импортные аналоги. Об этом сообщает пресс-служба КРИТБИ.

Создатели проекта хотят запустить серийное производство капельниц, устройств для переливания крови, катетеров и шлангов для вентиляции легких. Приборы будут обладать всеми необходимыми свойствами, в которых нуждается медицина, но при этом станут более безопасными, нежели импортные аналоги. Кроме того, стоимость российских аппаратов существенно ниже, чем зарубежных.

На поддержку своего проекта разработчики получили грант в размере 2 млн рублей. Деньги пойдут на проведение научно-исследовательских работ и испытание опытных объектов.

Ожидается, что импортозамещающее производство будет запущено в Красноярском крае в 2019 году. По данным ТАСС, инвестиции в проект составят до 2 млрд рублей.

Фото: КРИТБИ

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