Разработка красноярских ученых поможет школьникам изучать электрические цепи

Ученые СФУ разработали лабораторный комплекс для исследования электрических и электронных схем с помощью виртуальных из­ме­ри­тель­ных приборов, предназначенный для обучения студентов и школьников.

Как рассказали в пресс-службе вуза, аппарат состоит из базовой станции «Глория», комплекта плат, персонального компьютера и программного обеспечения.

По словам разработчиков, учебный комплект содержит все необходимое для проведения физических опытов, включая виртуальные осциллограф, амперметр, вольтметр постоянного и переменного тока.

«Глория» — это фактически физическая лаборатория в одной флешке. Во-первых, при эксплуатации и проведении лабораторных работ аппарат не требует специально оборудованного рабочего места и длительного обучения. Во-вторых, позволяет отказаться от собирания схемы и сократить трудоёмкость проведения лабораторной работы, полностью сосредоточившись на самом эксперименте», — рассказал доцент кафедры электротехнологии и электротехники ПИ СФУ Геннадий Лыбзиков.

Двенадцать сменных плат, входящие в состав лабораторного комплекса, позволяют исследовать такие явления, как взаимная индуктивность, гистерезис, феррорезонанс, а также трехфазовые цепи, элементы цифровой логики, выпрямители, транзисторы, трансформаторы и так далее.

Отметим, цена разработки в шесть раз ниже американского аналога. Сейчас ученые работают над тем, чтобы с помощью аппарата можно было проводить и химические опыты.