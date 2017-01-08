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Сибирское агентство новостей
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СМИ: сибирские города окажутся под угрозой разрушения в 2050-е

Главная Наука
Красноярск
11:58 8 Января 2017
общество, экология, климат, ученые
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © МИА «Россия сегодня»
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Международная группа исследователей из России и США пришла к выводу, что города, находящиеся в зоне вечной мерзлоты в Восточной Сибири, могут разрушиться к 2050 году. Об этом сообщает издание Lenta.ru со ссылкой на издание The Siberian Times.

«Первыми влияния изменения климата почувствуют Салехард и Анадырь. Там сооружения начнут деформироваться и оседать уже к 2020 году. Якутску и Норильску повезет чуть более — там грунт станет неспособным удерживать здания к 2040 году», — уточняется на сайте Gismeteo.ru.

Ученые подчеркивают, что большая неопределенность метеорологических прогнозов не позволяет сделать окончательные выводы. Однако они рекомендуют использовать новые технологии строительства, учитывающие таяние вечной мерзлоты, поскольку даже по самым оптимистичным сценариям грунты потеряют 25% несущей способности.

Вечная мерзлота занимает около 60% территории России. Наиболее широко она распространена в Восточной Сибири, где температура пород не поднимается выше нуля градусов Цельсия. Грунтовые воды в таких условиях находятся в виде льда.

Ранее исследователи предупредили, что таяние вечной мерзлоты приведет к формированию огромных воронок. Провалы в грунте будут появляться не только в необитаемых областях, но и в городах на Ямале.

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