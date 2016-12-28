Красноярские ученые работают над улучшением качества радиосвязи в космосе

Красноярские ученые разрабатывают методы измерения радиопомех, искажающих сигнал космических аппаратов при полете. Об этом рассказали в пресс-службе регионального правительства.

Авторы проекта отмечают, что сигналы, передаваемые на приемное устройство командно-измерительной системы, отвечающей за обмен данными между наземной станцией и космическим аппаратом, подвержены различным искажениям. Влиять на сигнал могут шумы, излучаемые звездами, небесными телами и другой аппаратурой.

На фото: руководитель проекта Евгений Кузьмин



«Из-за шума могут возникнуть искажения передаваемых данных и перебои в работе канала управления, в результате чего можно полностью потерять связь с космическим аппаратом. На восстановление данных о местоположении и состоянии спутника может быть затрачено большое количество времени и ресурсов», — объясняет руководитель проекта, доцент кафедры радиотехники СФУ Евгений Кузьмин.

Учеными разработаны методы оценки отношения сигнал-шум, использование которых позволит усовершенствовать командно-измерительные системы российского производства, улучшить качество связи.

Отмечается, что созданные методы превосходят по точности существующие аналоги. Методы планируют внедрить в производство на базе предприятий «Информационные спутниковые системы» им. академика М.Ф. Решетнева» и «НПП «Радиосвязь».