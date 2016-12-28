28 декабря
Красноярск
погода -6 °C
курсы валют
60.86
 
€ 63.57
18+
Сибирское агентство новостей
Красноярск
...

Красноярские ученые работают над улучшением качества радиосвязи в космосе

Главная Наука
Красноярск
16:20 28 Декабря 2016
наука, ученые, общество
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © МИА «Россия сегодня»
версия для печати Ico_print

Красноярские ученые разрабатывают методы измерения радиопомех, искажающих сигнал космических аппаратов при полете. Об этом рассказали в пресс-службе регионального правительства.

Авторы проекта отмечают, что сигналы, передаваемые на приемное устройство командно-измерительной системы, отвечающей за обмен данными между наземной станцией и космическим аппаратом, подвержены различным искажениям. Влиять на сигнал могут шумы, излучаемые звездами, небесными телами и другой аппаратурой.

Красноярские ученые работают над улучшением качества радиосвязи в космосе

На фото: руководитель проекта Евгений Кузьмин


«Из-за шума могут возникнуть искажения передаваемых данных и перебои в работе канала управления, в результате чего можно полностью потерять связь с космическим аппаратом. На восстановление данных о местоположении и состоянии спутника может быть затрачено большое количество времени и ресурсов», — объясняет руководитель проекта, доцент кафедры радиотехники СФУ Евгений Кузьмин.

Учеными разработаны методы оценки отношения сигнал-шум, использование которых позволит усовершенствовать командно-измерительные системы российского производства, улучшить качество связи.

Отмечается, что созданные методы превосходят по точности существующие аналоги. Методы планируют внедрить в производство на базе предприятий «Информационные спутниковые системы» им. академика М.Ф. Решетнева» и «НПП «Радиосвязь».

На эту тему
Sibnovosti.ru в Одноклассниках Официальная группа Sibnovosti.ru на Одноклассниках
Наука / НОВОСТИ
Новости Красноярска: В Красноярске выпустили протезы, работающие на мышечных сигналах

В Красноярске выпустили протезы, работающие на мышечных сигналах

28 Декабря 2016 г.
Визуальный облик протезов максимально приближен к настоящим конечностям
Новости Красноярска: Геологи предсказали воссоединение Сибири с Северной Америкой

Геологи предсказали воссоединение Сибири с Северной Америкой

27 Декабря 2016 г.
Острова Японии «присоединятся» к России только через 30 млн лет
Новости Красноярска: Красноярские ученые придумали пластырь из биополимеров для заживления ран

Красноярские ученые придумали пластырь из биополимеров для заживления ран

23 Декабря 2016 г.
Разработкой занимаются специалисты из Института биофизики СО РАН
Новости Красноярска: Ученые совершенствуют технологию сборки элементов космических аппаратов

Ученые совершенствуют технологию сборки элементов космических аппаратов

23 Декабря 2016 г.
Качество пайки волновода определяет эффективность радиосигнала
Новости Красноярска: Красноярские ученые изучают аномалии в Арктике

Красноярские ученые изучают аномалии в Арктике

19 Декабря 2016 г.
Исследователи разрабатывают технологию спутникового мониторинга климата
Новости Красноярска: В Енисейске археологи проводят раскопки на месте богадельни XVII века

В Енисейске археологи проводят раскопки на месте богадельни XVII века

16 Декабря 2016 г.
В старинном сибирском городе восстанавливают купеческие здания
Новости компаний
28/12
СибГАУ стал лучшим в области подготовки кадров со средним профессиональным образованием для организаций ОПК
27/12
Банк УРАЛСИБ снизил процентные ставки по всем программам ипотечного кредитования
26/12
На Ванкоре введена в эксплуатацию новая подстанция
26/12
«Перемены к лучшему» - с кредитами от Дальневосточного банка
23/12
СФУ и «Монолитхолдинг» подписали соглашение о сотрудничестве
23/12
В Красноярске в перинатальном центре пять лет назад родился первый ребенок
22/12
В музейном центре «Площадь мира» работает выставка об истории освоения Ванкора
22/12
Банк УРАЛСИБ обновил линейку срочных вкладов для физических лиц
22/12
СибГАУ занял 42 место в Рейтинге востребованности вузов в РФ - 2016
САМОЕ ЧИТАЕМОЕ
Новости Красноярска: В Красноярске сгорели павильоны рынка КрасТЭЦ

В Красноярске сгорели павильоны рынка КрасТЭЦ

23 Декабря 2016 г.
Пожар тушили два часа
Новости Красноярска: Родители отравившихся школьников из Канска подали в суд на KFC

Родители отравившихся школьников из Канска подали в суд на KFC

24 Декабря 2016 г.
Истцы требуют от руководства кафе 2 млн рублей
Новости Красноярска: Сергей Ломанов-младший не поедет на чемпионат мира по бенди

Сергей Ломанов-младший не поедет на чемпионат мира по бенди

27 Декабря 2016 г.
Хоккеист признался, что слова тренера сборной «было стыдно слышать»
Rss_45
Нашли ошибку? Выделите и нажмите Ctrl + Enter Система Orphus
660049, г. Красноярск,
ул. Дубровинского, д.100, оф. 78
Тел./факс: +7 (391) 223-78-48
Рейтинг@Mail.ru

© 2002–2016 «Сибирское Агентство Новостей»

Возрастная категория Интернет-сайта 18 +
Правовая информация

Вся информация, размещенная на данном ресурсе, предназначена только для персонального использования и не подлежит дальнейшему воспроизведению или распространению, иначе как со ссылкой на «Сибирское Агентство Новостей» или письменного разрешения главного редактора. Продвижение сайта. Сетевое издание «Сибирское Агентство Новостей» зарегистрировано Роскомнадзором, свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 61356 от 07 апреля 2015 года.