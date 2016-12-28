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Сибирское агентство новостей
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В Красноярске выпустили протезы, работающие на мышечных сигналах

Главная Наука
Красноярск
10:13 28 Декабря 2016
общество, наука, красноярск, разработка, изобретение
Автор: Sibnovosti.ru
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В Красноярске начали выпускать протезы, которые работают с помощью сигналов от уцелевших мышц. Внешний вид таких устройств отличается от американских аналогов и максимально точно приближен к настоящим конечностям. Сюжет о предприятии на ул. Дудинской сняла телекомпания «СТС-Прима».

Протезы начинают «оживать» благодаря различным датчикам и микросхемам. Устройства, в свою очередь, с помощью тока считывают сигналы с уцелевших мышц. По словам мастеров, сначала врачи снимают слепки с конечности пациента, а затем на предприятии вручную собирают гильзу, благодаря которой нога или рука удобно фиксируется в протезе.

За один год на красноярском ортопедическом предприятии делают около 1 тыс. протезов. Стоимость одного колеблется в пределах 1 млн рублей. Какой именно протез подойдет тому или иному пациенту, решают медики. Иначе неправильно подобранные искусственные конечности могут вызывать у людей сильный дискомфорт.

Фото: скриншот «СТС-Прима»

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