Геологи предсказали воссоединение Сибири с Северной Америкой

В далеком будущем Сибирская и Северо-Американские платформы образуют новый единый суперконтинент. Кроме того, японские острова присоединятся к территории, на которой располагается современная Россия. Об этом сообщил директор иркутского Института земной коры, член-корреспондент РАН Дмитрий Гладкочуб.

По словам ученого, более одного миллиарда лет назад Сибирь и Северная Америка являлись одним континентом площадью свыше 25 млн квадратных километров.

Эта структура являлась ядром, вокруг которого формировались все суперконтиненты Докембрийского периода, пишет Lenta.ru. Примерно 600 млн лет назад произошел разлом платформы — между Сибирью и Северной Америкой образовался палеоазиатский океан, и начались геологические процессы, которые привели к современному положению материков на Земле.

«Имеющиеся сегодня результаты, наработки, модели позволяют прогнозировать, как континенты будут располагаться друг относительно друга в геологическом будущем. Прогноз на 250 млн лет вперед уже сделан. Сибирская платформа опять будет располагаться рядом с северной частью Америки, то есть снова завершится определенный суперконтинентальный цикл, будет образован новый суперконтинент», — сообщил ученый.

Согласно прогнозам геологов, острова Японии «присоединятся» к России только через 30 млн лет.

Ранее британские ученые обнаружили реку из расплавленного железа под Сибирью и Аляской. Анализ снимков с трех спутников показал, что поток шириной 420 км находится в недрах Земли на глубине около 3 тыс. км.