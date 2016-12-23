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Красноярские ученые придумали пластырь из биополимеров для заживления ран

Главная Наука
Красноярск
16:04 23 Декабря 2016
ученые, наука, общество
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © МИА «Россия сегодня»
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Красноярские ученые разработали специальное покрытие из биополимеров, позволяющее кожным ранам заживать намного быстрее. Об этом рассказал кандидат биологических наук Егор Задереев в статье на сайте «Теория и практика».

Разработкой занимаются специалисты из Института биофизики СО РАН и Сибирского федерального университета. Перед учеными стояла задача создать такие повязки, чтобы они не отторгались живым организмом, чтобы под ними не образовывался рубец и чтобы материал повязки сам постепенно разрушался одновременно с заживлением раны.

Эффективность изобретения была подтверждена в результате эксперимента на лабораторных животных. При использовании биополимерной повязки заживление раны происходило в три с половиной раза быстрее, чем под обычными тканевыми повязками.

Биополимеры, используемые при создании повязки, являются естественным продуктом жизнедеятельности бактерий. Прежде красноярские специалисты разработали технологии культивирования специализированных бактерий с большим накоплением полимера внутри клеток, а затем нашли способы его выделения и очистки.

О том, когда разработчики нового перевязочного материала приступят к опытному использованию своего открытия на людях, не сообщается. Результаты исследования были опубликованы в журнале «Journal of Materials Science: Materials in Medicine».

Красноярские ученые придумали пластырь из биополимеров для заживления ран

Скрин: science.theoryandpractice.ru

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