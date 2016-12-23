Ученые совершенствуют технологию сборки элементов космических аппаратов

Ученые СибГАУ разработали прототип устройства для индукционной пайки волноводов — ключевых элементов космических аппаратов, от которых зависит качество передаваемого радиосигнала на наземные станции управления.

Внедрение разработки на предприятия позволит минимизировать участие человека в процессе производства волноводов и существенно сократить затраты на их изготовление.

Как поясняют авторы проекта, качество пайки волновода определяет эффективность радиосигнала между космическим аппаратом и наземной станцией управления.

Руководитель проекта, заведующий кафедрой опорного вуза Александр Мурыгин отметил, что разработанное устройство осуществляет контроль температуры нагрева паяемых элементов волновода, в то время как российские или зарубежные аналоги контролируют температуру только одного элемента.

«Разработанное устройство способно автоматически задавать мощность, подаваемую на индуктор, благодаря чему исключается возможность перегрева и разрушения деталей. Управление процессом будет производиться при помощи бесконтактной пирометрии, то есть когда температура замеряется на основе инфракрасного излучения. Кроме того, разработка позволяет автоматически менять позицию изделия при пайке. Это повысит как точность, так и качество паяных соединений волновода», — рассказал Александр Мурыгин.

Разработка ученых будет внедряться в 2017 году на АО «Информационные спутниковые системы имени М.Ф. Решетнева».