Спасатели обеспокоены слишком частыми ЧП с туристами в Красноярском крае

В Красноярском крае участились несчастные случаи с туристами. Спасатели обеспокоены таким положением дел и просят красноярцев регистрировать группы перед походами - это поможет избежать неприятных или даже трагичных ситуаций во время путешествий по региону.

Так, по данным МЧС, только на прошлой неделе спасатели пять раз помогали туристам и охотникам. 24 человека остались живы, еще один считается пропавшим.

Так, в крае вертолет МЧС вывез из затопленной местности в районе реки Сизая группу из семи туристов. Через два дня в Шушенском районе помощь понадобилась охотнику, у которого заканчивались жизненно необходимые лекарства. Выбраться самостоятельно люди не могли из-за разлившейся реки.

В Партизанском районе спасена группа из шести подростков, отрезанных водой от деревни Мина. Девять туристов эвакуировали из поселка Кутурчин.

В районе Манской петли на выходных перевернулся катамаран. Четыре человека оказались в воде, трое выбрались, а мужчина пропал - его до сих пор ищут спасатели.

«Все эти случаи объединяет одно — никто из туристов не поставил в известность о планах похода сотрудников МЧС России. Если бы это было сделано, люди получили бы консультацию о том, стоит ли отправляться в эту поездку и как к ней лучше подготовиться», - объяснили в ведомстве.

Туристам стоит информировать спасателей о предстоящем походе - это сегодня можно сделать онлайн. На данный момент на контроле МЧС в регионе три тургруппы из 27 человек.