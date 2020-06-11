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Раскуплены почти все «недорогие» билеты на первый круиз по Енисею

Главная Путешествия
Красноярск
10:42 11 Июня 2020
общество, туризм
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © krskstate.ru
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Теплоход «Максим Горький» отправится в первый туристический маршрут по Енисею уже 28 июня. Как рассказали в администрации Таймыра, почти все билеты на круиз раскуплены. 

«Максимальная вместимость на теплоходе около 100 человек, но в этом году в круизный маршрут единовременно смогут отправиться не более 45 пассажиров. Данное решение принято в целях соблюдения противоэпидемиологических мер. На сегодняшний день уже приобретено порядка 30 билетов», - рассказал глава Таймыра Евгений Вершинин. 

Самые дешевые билеты на круиз на 11 дней до Дудинки продаются за 317 тысяч рублей. Есть предложения и за миллион рублей. 

Напомним, маршрут по Енисею включает в себя 12 населенных пунктов  - путешественники в рамках турпакета высаживаются на берег и посещают объекты культуры. Однако такая программа пока невозможна из-за распространения коронавируса. 

«Согласно программе туристического маршрута в населенных пунктах, в которых будет останавливаться теплоход предусмотрен выход пассажиров на берег с посещением местных достопримечательностей, музеев и других культурных объектов в регионе. Но данные мероприятия возможны только после послабления или снятия ограничений», - отметили в Роспотребнадзоре. 

Для туристов предложат запасной план мероприятий. 

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