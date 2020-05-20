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«Александр Матросов» выйдет в рейс до Дудинки в середине июня

Главная Путешествия
Красноярск
17:11 20 Мая 2020
общество, туризм
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © МИА «Россия сегодня»
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Первый рейс теплохода «Александр Матросов» из Красноярска в Дудинку в этом году отправится на неделю позже. Только 16 июня первые пассажиры смогут совершить путешествие на север региона. Об этом в Instagram сообщил министр транспорта Константин Димитров. 

Изначально планировалось открыть туристическую навигацию по Енисею 10 июня, однако из-за распространения коронавируса сроки пришлось перенести. 

«Пассажиры, которые приобрели билеты на 10 июня будут проинформированы «ПассажирРечТрансом» о сдвигах сроков. Планируется, что в ближайшее время на север пойдет «Чкалов» 16 числа. Все пассажиры смогут сохранить места или сдать билеты. Перенос сроков связан с подготовкой Таймыра к мероприятиям по разработке мер по недопущению распространения коронавирусной инфекции на территории севера, которую могут привезти пассажиры судна», - рассказал министр. 

Сколько именно было продано билетов, он не уточнил. Как ранее сообщали Sibnovosti.ru, стоимость самой бюджетной поездки в каюте третьего класса составит около 11,5 тысяч рублей, место в каюте люкс обойдется в 31,1 тысячи рублей. 

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