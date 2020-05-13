Глава Манского района предлагает красноярцам отправиться в экзотический сельский тур

Глава Манского района Артем Черных приглашает красноярцев в сельский тур. Он готов лично организовать поездку по полям, фермам и озерам. Об этом чиновник рассказал в социальных сетях.

По словам главы района, в программе развития муниципалитета особое место занимает туризм. У чиновника возникла идея запустить ознакомительный тур по Манскому району с погружением в настоящую сельскую жизнь.

«Я лично сопровожу вас по коровнику с пробой молока, мясному цеху с дегустацией замечательной колбаски или пельмешек. Мы обеспечим занимательную поездку на тракторе, дадим возможность окунуться в одном из наших многочисленных озер или посидеть на берегу речки с удочкой. Познакомим с очаровательной кудрявой барышней мангальской породы и угостим чаем с местными травами, есть, что и покрепче», - описал программу глава района.

Для «экстремалов» подготовлена особая программа:

«Мы можем пригласить в тур по уборке мусора с природного ландшафта. Стыдно признаваться, но такие маршруты тоже имеются. Можем договориться на утреннюю дойку коровы или прочувствовать прелесть жизни пастуха», - продолжил глава.

Артем Черных пообещал во время тура выдать каждому средства индивидуальной защиты, а также выписать пропуск.

Фото: Артем Черных