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Глава Манского района предлагает красноярцам отправиться в экзотический сельский тур

Главная Путешествия
Красноярск
14:31 13 Мая 2020
путешествия, туризм
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Глава Манского района Артем Черных приглашает красноярцев в сельский тур. Он готов лично организовать поездку по полям, фермам и озерам. Об этом чиновник рассказал в социальных сетях. 

По словам главы района, в программе развития муниципалитета особое место занимает туризм. У чиновника возникла идея запустить ознакомительный тур по Манскому району с погружением в настоящую сельскую жизнь. 

«Я лично сопровожу вас по коровнику с пробой молока, мясному цеху с дегустацией замечательной колбаски или пельмешек. Мы обеспечим занимательную поездку на тракторе, дадим возможность окунуться в одном из наших многочисленных озер или посидеть на берегу речки с удочкой. Познакомим с очаровательной кудрявой барышней мангальской породы и угостим чаем с местными травами, есть, что и покрепче», - описал программу глава района. 

Для «экстремалов» подготовлена особая программа: 

«Мы можем пригласить в тур по уборке мусора с природного ландшафта. Стыдно признаваться, но такие маршруты тоже имеются. Можем договориться на утреннюю дойку коровы или прочувствовать прелесть жизни пастуха», - продолжил глава. 

Артем Черных пообещал во время тура выдать каждому средства индивидуальной защиты, а также выписать пропуск. 

Фото: Артем Черных

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