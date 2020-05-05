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Теплоход «Максим Горький» отправится в первый круиз до Дудинки в июне

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Красноярск
10:40 5 Мая 2020
общество, красноярск, туризм
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © krskstate.ru
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Теплоход «Максим Горький» выйдет в первый круиз по Енисею в июне 2020 года, если позволит эпидемиологическая ситуация. Изначально планировалось пустить судно до Дудинки в мае, но расписание пришлось скорректировать из-за распространения коронавируса. Об этом журналистам рассказала руководитель агентства по туризму Красноярского края Юлия Верхушина. 

Первый круиз, скорее всего, пройдет без иностранцев, так как границы еще закрыты. Но и без того не ожидалось большого количества гостей из-за рубежа в первый год. Туркомпании рассчитывают на внутренних потребителей. 

«Иностранцы ездят через туроператоров, и они сами сначала сами все проверяют, и только потом уже отправляют своих туристов. Этот год важен с точки зрения становления, на будущее», - цитирует ТАСС Верхушину. 

Цены на путешествие по Енисею по-прежнему высокие - минимальная стоимость круиза на 11 дней от Красноярска до Дудинки составляет 317 тысяч рублей. В пакет входят вертолетные экскурсии на плато Путорана. Максимальная цена - миллион рублей. 

Напомним, в сентябре прошлого года теплоход «Максим Горький» доставили в Красноярск из Санкт-Петербурга. Ранее судно курсировало по Волге. Его вместимость - 100 пассажиров.

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