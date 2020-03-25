25 марта
Красноярск
погода -11 °C
78.85
 
€ 85.43
18+
Sibnovosti.ru
НОВОСТИ СИБИРИ, УРАЛА И ДВ
...

Красноярцам рассказали о возврате денег за путевки из-за пандемии коронавируса

Главная Путешествия
Красноярск
11:30 25 Марта 2020
общество, туризм, красноярск
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © архив Sibnovosti.ru
версия для печати Ico_print

Красноярцам рассказали, как действовать с путевками во время пандемии коронавируса, когда многие страны закрыли границы, а туры были куплены заранее. 

По данным Роспотребнадзора, распространение вируса является основанием для расторжения или изменения договора. Некоторые страны являются небезопасными для посещения - их список опубликован на сайте Ростуризма. 

«При изменении договора турист и туроператор могут согласовать перенос даты путешествия на более поздний срок. В случае расторжения договора турист имеет право на возврат всей стоимости тура до начала путешествия, а после начала путешествия – ее части в размере, пропорциональном стоимости не оказанных услуг», - пояснили в Роспотребнадзоре. 

Также красноярцы могут вернуть деньги за билет на регулярный рейс «в случае отмены либо по иным обстоятельствам, отнесенным перевозчиком к вынужденному отказу от услуги».  

«Возврату подлежит вся сумма за перевозку (если перевозка ни на одном участке не была выполнена), включая все виды уплаченных сборов», - отметили в ведомстве. 

Красноярцам необходимо написать заявление о возврате денег. Также можно переоформить билет на другую дату. 

Тоже самое касается и турпоездок в российские города, например, Москву или Санкт-Петербург. Из-за пандемии группы могут запросить возврат средств или возможность перенести сроки путешествия. Это правило применимо и к «невозвратным» билетам. 

«При отказе туроператора, авиаперевозчика от расторжения (изменения) договора по соглашению сторон такой договор может быть расторгнут в судебном порядке», - отметили в ведомстве. 

Красноярцы могут проконсультироваться по телефону «горячей линии»: 8 (391) 226-89-50. 

На эту тему
Sibnovosti.ru в Одноклассниках Официальная группа Sibnovosti.ru на Одноклассниках
Путешествия / НОВОСТИ
Новости Красноярска: Полетная программа из Красноярска в Китай приостановлена еще на неделю

Полетная программа из Красноярска в Китай приостановлена еще на неделю

5 Марта 2020 г.
Рейсы отменены до 10 марта
Новости Красноярска: В природный парк «Ергаки» ищут волонтеров

В природный парк «Ергаки» ищут волонтеров

3 Марта 2020 г.
Они будут убирать экотропу к озеру Радужное
Новости Красноярска: Край инвестирует 5 млрд рублей в развитие туризма на севере

Край инвестирует 5 млрд рублей в развитие туризма на севере

19 Февраля 2020 г.
Деньги рассчитаны до 2024 года
Новости Красноярска: На Таймыре планируют создать этнопарк с базой отдыха и туристическими маршрутами

На Таймыре планируют создать этнопарк с базой отдыха и туристическими маршрутами

13 Февраля 2020 г.
Стоимость проекта оценивается в 137,5 млн рублей
Новости Красноярска: Красноярская яхта спустя 2,5 года добралась до Антарктиды

Красноярская яхта спустя 2,5 года добралась до Антарктиды

12 Февраля 2020 г.
Судно «Елизавета» прошло через моря Арктики
Новости Красноярска: В январе откроют продажи билетов на теплоходы до Дудинки

В январе откроют продажи билетов на теплоходы до Дудинки

9 Января 2020 г.
Стоимость самой бюджетной поездки стартует от 11,5 тысяч рублей
Новости компаний
24/03
МегаФон развивает дистрибуцию сим-карт в онлайн-каналах
23/03
Проверено: пить можно
23/03
СФУ поделится со школами цифровыми ресурсами
20/03
Аккредитация нефтегазового направления возобновлена
20/03
Автопарк Красноярского цементного завода пополнился новым самосвалом «Вольво»
18/03
Дни открытых дверей СФУ пройдут в онлайн-режиме
САМОЕ ЧИТАЕМОЕ
Новости Красноярска: Красноярские школы переводят на онлайн-обучение

Красноярские школы переводят на онлайн-обучение

23 Марта 2020 г.
С 1 апреля красноярские школы переходят на онлайн обучение - занятия для учеников будут проводить в дистанционном реж...
Новости Красноярска: У пятого красноярца подтвердился коронавирус

У пятого красноярца подтвердился коронавирус

21 Марта 2020 г.
Еще десятки людей ждут результаты анализов
Новости Красноярска: В Красноярском крае введен режим повышенной готовности из-за коронавируса

В Красноярском крае введен режим повышенной готовности из-за коронавируса

20 Марта 2020 г.
Власти могут ограничить доступ на территорию, где есть угроза возникновения ЧС
Rss_45
Нашли ошибку? Выделите и нажмите Ctrl + Enter Система Orphus
660049, г. Красноярск,
ул. Дубровинского, д.100, оф. 78
Тел./факс: +7 (391) 223-78-48
Рейтинг@Mail.ru

© 2002–2019 «Сибирское Агентство Новостей»

Возрастная категория Интернет-сайта 18 +
Правовая информация

Вся информация, размещенная на данном ресурсе, предназначена только для персонального использования и не подлежит дальнейшему воспроизведению или распространению, иначе как со ссылкой на sibnovosti.ru.
Наименование сетевого издания: Сибирское Агентство Новостей
Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Сибирское агентство новостей»
Главный редактор: Лавров А.Б. Адрес электронной почты и номер телефона редакции: sibnovosti@mkrmedia.ru +7 (391) 223-78-48
Знак информационной продукции: 18 +
Сетевое издание зарегистрировано Роскомнадзором, регистрационный номер Эл № ФС77-61356
По вопросам размещения рекламы обращаться: a.lipnyagova@mkrmedia.ru +7 (391) 219-16-19