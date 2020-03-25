Красноярцам рассказали о возврате денег за путевки из-за пандемии коронавируса

Красноярцам рассказали, как действовать с путевками во время пандемии коронавируса, когда многие страны закрыли границы, а туры были куплены заранее.

По данным Роспотребнадзора, распространение вируса является основанием для расторжения или изменения договора. Некоторые страны являются небезопасными для посещения - их список опубликован на сайте Ростуризма.

«При изменении договора турист и туроператор могут согласовать перенос даты путешествия на более поздний срок. В случае расторжения договора турист имеет право на возврат всей стоимости тура до начала путешествия, а после начала путешествия – ее части в размере, пропорциональном стоимости не оказанных услуг», - пояснили в Роспотребнадзоре.

Также красноярцы могут вернуть деньги за билет на регулярный рейс «в случае отмены либо по иным обстоятельствам, отнесенным перевозчиком к вынужденному отказу от услуги».

«Возврату подлежит вся сумма за перевозку (если перевозка ни на одном участке не была выполнена), включая все виды уплаченных сборов», - отметили в ведомстве.

Красноярцам необходимо написать заявление о возврате денег. Также можно переоформить билет на другую дату.

Тоже самое касается и турпоездок в российские города, например, Москву или Санкт-Петербург. Из-за пандемии группы могут запросить возврат средств или возможность перенести сроки путешествия. Это правило применимо и к «невозвратным» билетам.

«При отказе туроператора, авиаперевозчика от расторжения (изменения) договора по соглашению сторон такой договор может быть расторгнут в судебном порядке», - отметили в ведомстве.

Красноярцы могут проконсультироваться по телефону «горячей линии»: 8 (391) 226-89-50.