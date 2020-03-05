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Полетная программа из Красноярска в Китай приостановлена еще на неделю

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Красноярск
08:30 5 Марта 2020
общество, красноярск
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © архив Sibnovosti.ru
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Туроператоры приняли решение о приостановке рейсов в Китай еще на неделю. Из-за коронавируса чартерную программу из Красноярска свернули на весь февраль, а 4 марта планировали возобновить полеты. Однако ситуация с вирусным заболеванием в КНР не стабилизировалась, в связи с этим отменены все самолеты из Красноярска на остров Хайнань до 10 марта, сообщает радио «Красноярск-Главный».

Директор турфирмы «Манго» Василий Федюнин предполагает, что и это лишь условный срок.

«Чтобы массовый вал отказов и возвратов не делать, они небольшими отрывками, отрезками времени - по неделе, по две недели, - делают отсрочку. А в свете того, что ситуация в Китае стабильна и никак не улучшается, нет положительной динамики, у меня есть ощущение, что и 10 марта, скорее всего, будет какая-то небольшая отсрочка», - заявил Федюнин.

Напомним, с 1 марта Россия ограничила из-за коронавируса авиасообщение с Южной Кореей, где заболели более 5 тысяч человек.

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