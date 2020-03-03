В природный парк «Ергаки» ищут волонтеров

Природный парк «Ергаки» объявил набор волонтеров на лето. Добровольцы приведут в порядок экотропу к озеру Радужное, рассказали в дирекции заказника.

Красноярцы могут стать участниками волонтерского лагеря «Ветер перемен-2020», смена откроется 8 июля. Всего дирекция набирает 15 добровольцев.

«В «Ергаках» нужно покрасить деревянные элементы на месте отдыха на озере, а также металлические лестницы на экотропе, ведущей к Висячему камню. Также предстоит обработать защитным составом деревянные фигуры у визит-центра природного парка», - пояснили организаторы.

Волонтеры отправятся в трехдневный поход, где промаркируют туристические маршруты и наведут порядок на самых популярных у путешественников направлениях.

Требование к волонтерам - отличная физическая подготовка и минимальный набор снаряжения. Организаторы готовы оплатить трансфер добровольцев из Абакана до природного парка, а также питание.

«Волонтеры будут проживать в гостевом домике, где есть круглосуточное водо- и электроснабжение. Ночевка в палатках предусмотрена во время трехдневного похода по территории парка», - рассказали об условиях в дирекции.

Еще волонтерам понадобится страховка от клещевого энцефалита, которую необходимо оформить заранее не весь срок работы. Участников обещают не только познакомить с основными достопримечательностями заказника, но и отвезти на фестиваль «Мир Сибири» в Шушенском.



Заявки от желающих принимаются до конца апреля по почте: ergakipark@mail.ru.