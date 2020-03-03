3 марта
Красноярск
погода +3 °C
66.44
 
€ 73.94
18+
Sibnovosti.ru
НОВОСТИ СИБИРИ, УРАЛА И ДВ
...

В природный парк «Ергаки» ищут волонтеров

Главная Путешествия
Красноярск
16:35 3 Марта 2020
общество, красноярск, туризм
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © МИА «Россия сегодня»
версия для печати Ico_print

Природный парк «Ергаки» объявил набор волонтеров на лето. Добровольцы приведут в порядок экотропу к озеру Радужное, рассказали в дирекции заказника. 

Красноярцы могут стать участниками волонтерского лагеря «Ветер перемен-2020», смена откроется 8 июля. Всего дирекция набирает 15 добровольцев. 

«В «Ергаках» нужно покрасить деревянные элементы на месте отдыха на озере, а также металлические лестницы на экотропе, ведущей к Висячему камню. Также предстоит обработать защитным составом деревянные фигуры у визит-центра природного парка», - пояснили организаторы. 

Волонтеры отправятся в трехдневный поход, где промаркируют туристические маршруты и наведут порядок на самых популярных у путешественников направлениях. 

Требование к волонтерам - отличная физическая подготовка и минимальный набор снаряжения. Организаторы готовы оплатить трансфер добровольцев из Абакана до природного парка, а также питание. 

«Волонтеры будут проживать в гостевом домике, где есть круглосуточное водо- и электроснабжение. Ночевка в палатках предусмотрена во время трехдневного похода по территории парка», - рассказали об условиях в дирекции. 

Еще волонтерам понадобится страховка от клещевого энцефалита, которую необходимо оформить заранее не весь срок работы. Участников обещают не только познакомить с основными достопримечательностями заказника, но и отвезти на фестиваль «Мир Сибири» в Шушенском. 

Заявки от желающих принимаются до конца апреля по почте: ergakipark@mail.ru. 

На эту тему
Sibnovosti.ru на Facebook Следи за новостями в группе Sibnovosti.ru на Facebook
Путешествия / НОВОСТИ
Новости Красноярска: Край инвестирует 5 млрд рублей в развитие туризма на севере

Край инвестирует 5 млрд рублей в развитие туризма на севере

19 Февраля 2020 г.
Деньги рассчитаны до 2024 года
Новости Красноярска: На Таймыре планируют создать этнопарк с базой отдыха и туристическими маршрутами

На Таймыре планируют создать этнопарк с базой отдыха и туристическими маршрутами

13 Февраля 2020 г.
Стоимость проекта оценивается в 137,5 млн рублей
Новости Красноярска: Красноярская яхта спустя 2,5 года добралась до Антарктиды

Красноярская яхта спустя 2,5 года добралась до Антарктиды

12 Февраля 2020 г.
Судно «Елизавета» прошло через моря Арктики
Новости Красноярска: В январе откроют продажи билетов на теплоходы до Дудинки

В январе откроют продажи билетов на теплоходы до Дудинки

9 Января 2020 г.
Стоимость самой бюджетной поездки стартует от 11,5 тысяч рублей
Новости Красноярска: Яндекс назвал самые популярные направления у красноярцев на новогодние праздники

Яндекс назвал самые популярные направления у красноярцев на новогодние праздники

24 Декабря 2019 г.
У горожан низкий спрос на путешествия
Новости Красноярска: В старейшем городе края развивают инклюзивный туризм

В старейшем городе края развивают инклюзивный туризм

4 Декабря 2019 г.
Первая группа путешественников поделилась впечатлениями
САМОЕ ЧИТАЕМОЕ
Новости Красноярска: Опубликован список самых популярных профессий у красноярцев старше 60 лет

Опубликован список самых популярных профессий у красноярцев старше 60 лет

2 Марта 2020 г.
Почти 300 человек нашли работу с начала года
Новости Красноярска: Пенсионеры из Красноярска оказались в снежном плену посреди тайги

Пенсионеры из Красноярска оказались в снежном плену посреди тайги

29 Февраля 2020 г.
Они сбились с пути
Новости Красноярска: Дело о жестоком избиении красноярца направят в суд

Дело о жестоком избиении красноярца направят в суд

2 Марта 2020 г.
По нему проходят двое подозреваемых
Rss_45
Нашли ошибку? Выделите и нажмите Ctrl + Enter Система Orphus
660049, г. Красноярск,
ул. Дубровинского, д.100, оф. 78
Тел./факс: +7 (391) 223-78-48
Рейтинг@Mail.ru

© 2002–2019 «Сибирское Агентство Новостей»

Возрастная категория Интернет-сайта 18 +
Правовая информация

Вся информация, размещенная на данном ресурсе, предназначена только для персонального использования и не подлежит дальнейшему воспроизведению или распространению, иначе как со ссылкой на sibnovosti.ru.
Наименование сетевого издания: Сибирское Агентство Новостей
Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Сибирское агентство новостей»
Главный редактор: Лавров А.Б. Адрес электронной почты и номер телефона редакции: sibnovosti@mkrmedia.ru +7 (391) 223-78-48
Знак информационной продукции: 18 +
Сетевое издание зарегистрировано Роскомнадзором, регистрационный номер Эл № ФС77-61356
По вопросам размещения рекламы обращаться: a.lipnyagova@mkrmedia.ru +7 (391) 219-16-19