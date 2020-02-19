Край инвестирует 5 млрд рублей в развитие туризма на севере

Власти Красноярского края планируют инвестировать в развитие единого туристического кластера на севере региона 5,2 млрд рублей - деньги рассчитаны до 2024 года. Большую часть средств составят частные вложения (более 3 млрд рублей).

В кластер «Арктический» попали территории Норильска, Дудинки и плато Путорана, сообщает ТАСС. В первую точку путешественники смогут приезжать за промышленным туризмом, во вторую - за этническим, а в заповедную территорию - за экстремальным и экологическим отдыхом.

В планах у властей построить причал в Норильске, который обеспечит транспортную доступность к Норило-Пясинской системе озер. На знаменитом плато Путорана необходимо модернизировать действующие базы отдыха и обеспечить их очистными сооружениями, разработать новые маршруты для вертолетных и пеших прогулок, а также сделать палаточные городки и кемпинги.

Отметим, что проект направлен для включения в федеральную целевую программу «Развитие внутреннего и въездного туризма».