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Край инвестирует 5 млрд рублей в развитие туризма на севере

Главная Путешествия
Красноярск
17:10 19 Февраля 2020
туризм, экономика, путешествия
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © МИА «Россия сегодня»
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Власти Красноярского края планируют инвестировать в развитие единого туристического кластера на севере региона 5,2 млрд рублей - деньги рассчитаны до 2024 года. Большую часть средств составят частные вложения (более 3 млрд рублей). 

В кластер «Арктический» попали территории Норильска, Дудинки и плато Путорана, сообщает ТАСС. В первую точку путешественники смогут приезжать за промышленным туризмом, во вторую - за этническим, а в заповедную территорию - за экстремальным и экологическим отдыхом. 

В планах у властей построить причал в Норильске, который обеспечит транспортную доступность к Норило-Пясинской системе озер. На знаменитом плато Путорана необходимо модернизировать действующие базы отдыха и обеспечить их очистными сооружениями, разработать новые маршруты для вертолетных и пеших прогулок, а также сделать палаточные городки и кемпинги. 

Отметим, что проект направлен для включения в федеральную целевую программу «Развитие внутреннего и въездного туризма».

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