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На Таймыре планируют создать этнопарк с базой отдыха и туристическими маршрутами

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Красноярск
08:55 13 Февраля 2020
общество, красноярск, туризм
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © МИА «Россия сегодня»
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Краевые власти намерены реализовать масштабный туристический проект на полуострове Таймыр. На Севере планируют создать одноименный этнопарк площадью 300 тысяч квадратных метров.

Проект предусматривает разработку туристических маршрутов по арктической зоне, а также строительство базы отдыха, которая будет работать круглый год. Путешественники смогут познакомиться с растительным и животным миром Арктики, посетить оленью ферму, лодочную станцию, а также попробовать блюда северных народов на кулинарных мастер-классах.

Стоимость создания северного этнопарка оценивается в 137,5 млн рублей, сообщает корреспондент Sibnovosti.ru со ссылкой на ТАСС. Региональный Минстрой рассчитывает получить финансирование из федерального бюджета.

Площадка под строительство уже определена - это территория бывшего совхоза «Полярный» в Дудинке.

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