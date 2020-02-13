На Таймыре планируют создать этнопарк с базой отдыха и туристическими маршрутами

Краевые власти намерены реализовать масштабный туристический проект на полуострове Таймыр. На Севере планируют создать одноименный этнопарк площадью 300 тысяч квадратных метров.

Проект предусматривает разработку туристических маршрутов по арктической зоне, а также строительство базы отдыха, которая будет работать круглый год. Путешественники смогут познакомиться с растительным и животным миром Арктики, посетить оленью ферму, лодочную станцию, а также попробовать блюда северных народов на кулинарных мастер-классах.

Стоимость создания северного этнопарка оценивается в 137,5 млн рублей, сообщает корреспондент Sibnovosti.ru со ссылкой на ТАСС. Региональный Минстрой рассчитывает получить финансирование из федерального бюджета.

Площадка под строительство уже определена - это территория бывшего совхоза «Полярный» в Дудинке.