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Красноярская яхта спустя 2,5 года добралась до Антарктиды

Главная Путешествия
Красноярск
16:31 12 Февраля 2020
общество, путешествия, туризм
Автор: Sibnovosti.ru
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17-метровая яхта «Елизавета» добралась до Антарктиды. Судно вместе с участниками кругосветной экспедиции вышло из Красноярска 9 июня 2017 года, напомнили в РГО. 

««Елизавета» прошла Енисей, Карское море, Баренцево море, Белое море, озеро и реку Выг, Беломорско-Балтийский канал, Онежское озеро, реку Свирь, Ладожское озеро, и по реке Нева в августе 2017 года пришла в Санкт-Петербург», - рассказали ученые о первом этапе путешествия. 

Затем судно обогнуло Европу, прошло через Латинскую Америку и достигло российской станции «Беллинсгаузен» в Антарктиде.

Отметим, что на этом путешествие ученых не завершается. 

«Впереди еще два этапа – Тихоокеанский и Восточно-Арктический. Предполагается, что яхта обогнет Северную Америку, пройдет через Берингов пролив, Северный Ледовитый океан и вернется в Россию», - рассказали в РГО. 

Добавим, что участники экспедиции постоянно менялись. 

Фото: РГО

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