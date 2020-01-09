В январе откроют продажи билетов на теплоходы до Дудинки

Продажи билетов на теплоходы «Александр Матросов» и «Валерий Чкалов» откроют с середины января. Они будут курсировать по Енисею по маршруту Красноярск-Дудинка.

Стоимость самой бюджетной поездки в каюте третьего класса составит около 11,5 тысяч рублей, место в каюте люкс обойдется в 31,1 тысячи рублей. По информации «ПассажирРечТранса», онлайн продажи билетов начнутся с 15 января, в кассах они появятся только с 8 февраля.

Ранее Sibnovosti.ru сообщали, что летний круиз по Енисею обойдется в миллион рублей. Первый круиз на теплоходе «Максим Горький» запланирован на 18 мая. Продолжительность путешествия составит 10 дней. Теплоход отправится из Красноярска, а завершится тур в селе Ворогово Туруханского района.