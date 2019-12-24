Яндекс назвал самые популярные направления у красноярцев на новогодние праздники

Аналитики сервиса Яндекс. Путешествия составили список самых популярных направлений у красноярцев на новогодние праздники. Эксперты проанализировали туристические предпочтения горожан за последний месяц.

Так, по данным Яндекса, у жителей краевого центра достаточно низкий интерес к новогодним путешествиям - доля запросов перед праздниками здесь на 17% ниже, чем в других городах-миллионниках.

Нередко красноярцы интересовались внутренним туризмом. В этом году путешествиям по России посвящено около трети предновогодних запросов, уверяют аналитики.

Среди заграничных направлений первые места традиционно занимают Таиланд и Вьетнам. Затем идут Турция, Китай и ОАЭ. Красноярцы также выбирают Индию, Италию, США и Кубу.

«В отличие от большинства крупных городов самое популярное новогоднее направление в Красноярске — не Москва, а Пхукет. Столица на второй строчке, за ней идут Паттайя, Нячанг и Санкт-Петербург», - рассказали авторы рейтинга.

В топ-15 также вошли Шерегеш, Сочи, Новосибирск и турецкие курорты.