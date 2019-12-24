24 декабря
Красноярск
66.7
 
€ 75.25
18+
Sibnovosti.ru
НОВОСТИ СИБИРИ, УРАЛА И ДВ
...

Яндекс назвал самые популярные направления у красноярцев на новогодние праздники

Главная Путешествия
Красноярск
15:00 24 Декабря 2019
общество, красноярск, регион
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © архив Sibnovosti.ru
версия для печати Ico_print

Аналитики сервиса Яндекс. Путешествия составили список самых популярных направлений у красноярцев на новогодние праздники. Эксперты проанализировали туристические предпочтения горожан за последний месяц. 

Так, по данным Яндекса, у жителей краевого центра достаточно низкий интерес к новогодним путешествиям - доля запросов перед праздниками здесь на 17% ниже, чем в других городах-миллионниках. 

Нередко красноярцы интересовались внутренним туризмом. В этом году путешествиям по России посвящено около трети предновогодних запросов, уверяют аналитики. 

Среди заграничных направлений первые места традиционно занимают Таиланд и Вьетнам. Затем идут Турция, Китай и ОАЭ. Красноярцы также выбирают Индию, Италию, США и Кубу. 

«В отличие от большинства крупных городов самое популярное новогоднее направление в Красноярске — не Москва, а Пхукет. Столица на второй строчке, за ней идут Паттайя, Нячанг и Санкт-Петербург», - рассказали авторы рейтинга. 

В топ-15 также вошли Шерегеш, Сочи, Новосибирск и турецкие курорты.

На эту тему
Канал Sibnovosti.ru в Telegram Подпишись на Sibnovosti.ru в Telegram и будь в курсе событий
Путешествия / НОВОСТИ
Новости Красноярска: В старейшем городе края развивают инклюзивный туризм

В старейшем городе края развивают инклюзивный туризм

4 Декабря 2019 г.
Первая группа путешественников поделилась впечатлениями
Новости Красноярска: Названы самые популярные у красноярцев направления на Новый год

Названы самые популярные у красноярцев направления на Новый год

2 Декабря 2019 г.
Первое место занимает Москва
Новости Красноярска: Красноярцам предлагают посетить древние артефакты Сибири

Красноярцам предлагают посетить древние артефакты Сибири

28 Ноября 2019 г.
Гид по уникальным местам Красноярского края
Новости Красноярска: Для туристов составили быстрый гид по Красноярску

Для туристов составили быстрый гид по Красноярску

27 Ноября 2019 г.
Актуально для тех, кто приехал в город на несколько дней
Новости Красноярска: Летний круиз по Енисею обойдется в миллион рублей

Летний круиз по Енисею обойдется в миллион рублей

16 Октября 2019 г.
Стоимость на самый скромный пакетный тур стартует от 317 тысяч
Новости Красноярска: В Красноярск на отечественном микроавтобусе приедут участники кругосветки

В Красноярск на отечественном микроавтобусе приедут участники кругосветки

14 Октября 2019 г.
Они посетили более 60 стран
Новости компаний
24/12
МегаФон и СДС-Уголь подписали соглашение о цифровизации угольных предприятий
23/12
МегаФон и Booking.com предложат бесплатный роуминг в 130 странах мира
22/12
Tele2 подвел итоги года работы в крае
20/12
Санитарно-промышленная лаборатория Красноярского цементного завода аккредитована в сфере экологического контроля
19/12
КрасКом встретит чемпионат России по фигурному катанию режимом повышенной готовности
18/12
Жители Красноярска еще успевают приобрести квартиру на Взлетке по выгодным условиям!
САМОЕ ЧИТАЕМОЕ
Новости Красноярска: В Красноярске нашли опасную плотину

В Красноярске нашли опасную плотину

23 Декабря 2019 г.
Прокуратура распорядилась устранить все нарушения
Новости Красноярска: Владимир Путин ответил на вопрос о плохой экологии в Красноярске

Владимир Путин ответил на вопрос о плохой экологии в Красноярске

19 Декабря 2019 г.
Он назвал эту проблему приоритетной
Новости Красноярска: В Красноярске протестировали качество туалетной бумаги и салфеток

В Красноярске протестировали качество туалетной бумаги и салфеток

19 Декабря 2019 г.
По маркировке из 12 образцов 11 не соответствуют ГОСТу
Rss_45
Нашли ошибку? Выделите и нажмите Ctrl + Enter Система Orphus
660049, г. Красноярск,
ул. Дубровинского, д.100, оф. 78
Тел./факс: +7 (391) 223-78-48
Рейтинг@Mail.ru

© 2002–2019 «Сибирское Агентство Новостей»

Возрастная категория Интернет-сайта 18 +
Правовая информация

Вся информация, размещенная на данном ресурсе, предназначена только для персонального использования и не подлежит дальнейшему воспроизведению или распространению, иначе как со ссылкой на sibnovosti.ru.
Наименование сетевого издания: Сибирское Агентство Новостей
Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Сибирское агентство новостей»
Главный редактор: Лавров А.Б. Адрес электронной почты и номер телефона редакции: sibnovosti@mkrmedia.ru +7 (391) 223-78-48
Знак информационной продукции: 18 +
Сетевое издание зарегистрировано Роскомнадзором, регистрационный номер Эл № ФС77-61356
По вопросам размещения рекламы обращаться: a.lipnyagova@mkrmedia.ru +7 (391) 219-16-19