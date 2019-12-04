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В старейшем городе края развивают инклюзивный туризм

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Красноярск
12:00 4 Декабря 2019
общество, красноярск, туризм
Автор: Sibnovosti.ru
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В Енисейске состоялся первый трехдневный тур для маломобильных людей - жители края протестировали инфраструктуру города, посмотрели на достопримечательности и оценили возможности инклюзивного туризма в регионе. 

В рамках тура красноярцы побывали в Енисейском музее рубанка, на службе в Богоявленском соборе, а также посетили местный краеведческий музей и Фотоизбу. Уже на обратном пути гости зашли Крестовоздвиженский собор в Лесосибирске и Свято-Троицкий храм в Казачинском.

«Вся программа была выполнена на все 100: и туристическая и паломническая. Всех нас эта поездка сблизила. Нюансы недоступности есть и это правда, но, если люди будут знать, не будут бояться – все это будет преодолимо. Енисейск – исторический город, где чувствуется простота, размеренность, открытость людей. Нас душевно встречали. Я считаю, что это то направление, которое нужно развивать» – поделилась впечатлениями мама одного из участников тура Елена Пидорина. 

Основная цель поездки – развитие инклюзивного туризма в регионе. В крае собираются запустить цикл таких туров для людей с ограниченными возможностями. Организаторы продумывают все моменты, от транспортировки людей до комфортного и насыщенного времяпрепровождения путешественников. 

Фото: красноярская епархия

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