В старейшем городе края развивают инклюзивный туризм

В Енисейске состоялся первый трехдневный тур для маломобильных людей - жители края протестировали инфраструктуру города, посмотрели на достопримечательности и оценили возможности инклюзивного туризма в регионе.

В рамках тура красноярцы побывали в Енисейском музее рубанка, на службе в Богоявленском соборе, а также посетили местный краеведческий музей и Фотоизбу. Уже на обратном пути гости зашли Крестовоздвиженский собор в Лесосибирске и Свято-Троицкий храм в Казачинском.

«Вся программа была выполнена на все 100: и туристическая и паломническая. Всех нас эта поездка сблизила. Нюансы недоступности есть и это правда, но, если люди будут знать, не будут бояться – все это будет преодолимо. Енисейск – исторический город, где чувствуется простота, размеренность, открытость людей. Нас душевно встречали. Я считаю, что это то направление, которое нужно развивать» – поделилась впечатлениями мама одного из участников тура Елена Пидорина.

Основная цель поездки – развитие инклюзивного туризма в регионе. В крае собираются запустить цикл таких туров для людей с ограниченными возможностями. Организаторы продумывают все моменты, от транспортировки людей до комфортного и насыщенного времяпрепровождения путешественников.

Фото: красноярская епархия