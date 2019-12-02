Названы самые популярные у красноярцев направления на Новый год

Красноярцы предпочитают праздновать Новый год в Москве - на столицу приходится 44% всех ранних бронирований. Средняя стоимость авиабилетов из краевого центра в Москву пока составляет 12 тысяч рублей. Рейтинг самых популярных мест для встречи 2020-го года опубликовали аналитики Сбербанка и Aviasales.

На втором месте оказался Санкт-Петербург - на культурную столицу России приходится 15% броней. Средняя цена на перелет из Красноярска - 16 тысяч рублей.

Замыкает тройку лидеров Сочи - 6% ранних бронирований. Авиабилеты на юг страны обойдутся красноярцам в 16,4 тысячи рублей.

Далее по списку идут направления, на которые приходится не более 1% бронирований. Это Минск (15,746 рублей), Бангкок (45,9 тысячи рублей) и Прага (34,4 тысячи рублей).

Отметим, что общероссийский рейтинг немного отличается от показателей по Красноярску. В список самых популярных направлений, помимо перечисленных, вошли Бали (Индонезия), Стамбул (Турция), Симферополь, Краснодар и Пхукет (Таиланд).