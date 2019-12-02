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Названы самые популярные у красноярцев направления на Новый год

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Красноярск
14:59 2 Декабря 2019
общество, красноярск, праздник
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © МИА «Россия сегодня»
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Красноярцы предпочитают праздновать Новый год в Москве - на столицу приходится 44% всех ранних бронирований. Средняя стоимость авиабилетов из краевого центра в Москву пока составляет 12 тысяч рублей. Рейтинг самых популярных мест для встречи 2020-го года опубликовали аналитики Сбербанка и Aviasales. 

На втором месте оказался Санкт-Петербург - на культурную столицу России приходится 15% броней. Средняя цена на перелет из Красноярска - 16 тысяч рублей. 

Замыкает тройку лидеров Сочи - 6% ранних бронирований. Авиабилеты на юг страны обойдутся красноярцам в 16,4 тысячи рублей. 

Далее по списку идут направления, на которые приходится не более 1% бронирований. Это Минск (15,746 рублей), Бангкок (45,9 тысячи рублей) и Прага (34,4 тысячи рублей). 

Отметим, что общероссийский рейтинг немного отличается от показателей по Красноярску. В список самых популярных направлений, помимо перечисленных, вошли Бали (Индонезия), Стамбул (Турция), Симферополь, Краснодар и Пхукет (Таиланд). 

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