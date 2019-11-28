Красноярцам предлагают посетить древние артефакты Сибири

Жители Красноярска и края смогут спланировать путешествие по родной земле - регион хранит множество секретов. Здесь археологи находят уникальные предметы древней цивилизации, а туристы из разных стран мечтают посетить степи Минусинской котловины, самый старинный город на севере края, пещеру каннибалов и неизвестного шамана.

Интернет-газета Newslab в рамках своего проекта «Край, за который не стыдно» составила гид по самым неизведанным местам Красноярского края. В их число вошли: самый северный из каменных идолов Азии, скалы с настенными рисунками древних людей и пещера, где нашли останки диких животных.

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Фото: Newslab