28 ноября
Красноярск
66.7
 
€ 75.25
18+
Sibnovosti.ru
НОВОСТИ СИБИРИ, УРАЛА И ДВ
...

Красноярцам предлагают посетить древние артефакты Сибири

Главная Путешествия
Красноярск
16:11 28 Ноября 2019
общество, туризм, путешествия
Автор: Sibnovosti.ru
версия для печати Ico_print

Жители Красноярска и края смогут спланировать путешествие по родной земле - регион хранит множество секретов. Здесь археологи находят уникальные предметы древней цивилизации, а туристы из разных стран мечтают посетить степи Минусинской котловины, самый старинный город на севере края, пещеру каннибалов и неизвестного шамана. 

Интернет-газета Newslab в рамках своего проекта «Край, за который не стыдно» составила гид по самым неизведанным местам Красноярского края. В их число вошли: самый северный из каменных идолов Азии, скалы с настенными рисунками древних людей и пещера, где нашли останки диких животных. 

Подробный текст можно прочитать по ссылке

Фото: Newslab

На эту тему
Sibnovosti.ru ВКонтакте Только актуальные новости в группе Sibnovosti.ru ВКонтакте
Путешествия / НОВОСТИ
Новости Красноярска: Для туристов составили быстрый гид по Красноярску

Для туристов составили быстрый гид по Красноярску

27 Ноября 2019 г.
Актуально для тех, кто приехал в город на несколько дней
Новости Красноярска: Летний круиз по Енисею обойдется в миллион рублей

Летний круиз по Енисею обойдется в миллион рублей

16 Октября 2019 г.
Стоимость на самый скромный пакетный тур стартует от 317 тысяч
Новости Красноярска: В Красноярск на отечественном микроавтобусе приедут участники кругосветки

В Красноярск на отечественном микроавтобусе приедут участники кругосветки

14 Октября 2019 г.
Они посетили более 60 стран
Новости Красноярска: Красноярец проделал уникальный путь в самую закрытую страну мира

Красноярец проделал уникальный путь в самую закрытую страну мира

9 Октября 2019 г.
Он туристом поехал в Северную Корею
Новости Красноярска: Названы самые популярные туристические направления у красноярцев

Названы самые популярные туристические направления у красноярцев

27 Сентября 2019 г.
Турпоток в 2018 году вырос
Новости Красноярска: Новозеландские пенсионеры добрались до Красноярска на одномоторном самолете

Новозеландские пенсионеры добрались до Красноярска на одномоторном самолете

19 Сентября 2019 г.
Путешественники сделают 50 остановок в разных странах мира
Новости компаний
28/11
МегаФон запустил логистическую платформу «МегаФон-КАРГО»
26/11
Альфа-Банк сэкономит 29 тонн бумаги в год
САМОЕ ЧИТАЕМОЕ
Новости Красноярска: Красноярцам обещают 30-градусные морозы

Красноярцам обещают 30-градусные морозы

26 Ноября 2019 г.
Погода ухудшится в среду, 27 ноября
Новости Красноярска: В Красноярском крае насчитали 11 миллиардеров

В Красноярском крае насчитали 11 миллиардеров

26 Ноября 2019 г.
Миллионеров в регионе около 22 тысяч человек
Новости Красноярска: Два автобуса с пассажирами столкнулись на Крупской

Два автобуса с пассажирами столкнулись на Крупской

25 Ноября 2019 г.
Очевидцы сообщают о пострадавших
Rss_45
Нашли ошибку? Выделите и нажмите Ctrl + Enter Система Orphus
660049, г. Красноярск,
ул. Дубровинского, д.100, оф. 78
Тел./факс: +7 (391) 223-78-48
Рейтинг@Mail.ru

© 2002–2019 «Сибирское Агентство Новостей»

Возрастная категория Интернет-сайта 18 +
Правовая информация

Вся информация, размещенная на данном ресурсе, предназначена только для персонального использования и не подлежит дальнейшему воспроизведению или распространению, иначе как со ссылкой на sibnovosti.ru.
Наименование сетевого издания: Сибирское Агентство Новостей
Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Сибирское агентство новостей»
Главный редактор: Лавров А.Б. Адрес электронной почты и номер телефона редакции: sibnovosti@mkrmedia.ru +7 (391) 223-78-48
Знак информационной продукции: 18 +
Сетевое издание зарегистрировано Роскомнадзором, регистрационный номер Эл № ФС77-61356
По вопросам размещения рекламы обращаться: a.lipnyagova@mkrmedia.ru +7 (391) 219-16-19