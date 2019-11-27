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Для туристов составили быстрый гид по Красноярску

Главная Путешествия
Красноярск
16:30 27 Ноября 2019
красноярск, общество, туризм
Автор: Sibnovosti.ru
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Для туристов, приезжающих в Красноярск, составили путеводитель. Он подойдет для гостей, которые собираются провести в незнакомом городе несколько часов или дней. Гид по Красноярску подготовили журналисты Newslab в рамках проекта «Край, за который не стыдно». 

В первую очередь, туристам советуют прогуляться по центру города и обязательно включить в маршрут набережную Енисея. 

После двухчасовой прогулки — время пообедать. Для гостей составили список концептуальных и недорогих кафе с «сибирским характером». Затем гостям предлагают изучить площадь у Краевой филармонии, ведущий на остров Татышев Виноградовский мост и сам остров. 

Тем, кто может задержаться в Красноярске на несколько дней, советуют обязательно провести время на природе. 

Подробнее о самых интересных местах сибирского города на Енисее можно прочитать по ссылке

Фото: newslab.ru

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