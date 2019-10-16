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Летний круиз по Енисею обойдется в миллион рублей

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Красноярск
10:30 16 Октября 2019
общество, путешествия, туризм
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © krskstate.ru
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Компания «Водоходъ», которая запускает рейсы по Енисею на теплоходе «Максим Горький», опубликовала стоимость турпакетов на май 2020 года. Цены на 10-дневное путешествие сравнялись с люксовым отдыхом на Мальдивских или Сейшельских островах. 

Так, первый круиз по реке запланирован на 18 мая, сообщает телеканал «Афонтово». Теплоход стартует из Красноярска и завершает путь в селе Ворогово Туруханского района. В программу входит услуга «День на борту» — капитан покажет туристам Енисейск, Никулино, Ярцево и Галанино. Стоимость такого тура — от 317 тысяч рублей, но свободных кают уже не осталось. На главной палубе есть места за 354 тысячи рублей, остальные туры продаются еще дороже.

Цены на отдых в люксовой каюте превышают 1 млн рублей за 13 дней. При этом туроператор предлагает скидки постоянным клиентам, сотрудникам силовых ведомств, молодоженам и многодетным семьям. 

В разделе «класс и цены» стоит пометка: «Круиз, совместный с иностранными туристами». Путешественникам обещают «роскошный отель на воде с просторными и дизайнерскими каютами и уникальными общественными пространствами».

Напомним, теплоход «Максим Горький» доставили в Красноярск из Санкт-Петербурга в сентябре 2019 года. Его будут использовать для организации туристических круизов на север Красноярского края. 

Летний круиз по Енисею обойдется в миллион рублей

Фото: vodohod.com

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