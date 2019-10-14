В Красноярск на отечественном микроавтобусе приедут участники кругосветки

В Красноярск сегодня, 14 октября, приедут участники кругосветной экспедиции «На Буханке вокруг света» — путешественники объехали на полноприводном микроавтобусе УАЗ-452 «Буханка» 61 страну. О визите в краевой центр рассказали в Центрально-Сибирской ТПП.

Масштабная экспедиция стартовала в сентябре 2017 года. Участники проехали на советском автомобиле по Южной Америке, посетив Аргентину, Уругвай, Парагвай, Бразилию и другие страны.

«Микроавтобус советской разработки, выпускающийся более 50 лет практически без изменений, был выбран для пробега специально: это единственное кругосветное путешествие, совершенное на автомобиле российского производства. Экспедиция, таким образом, имеет право претендовать на место в книге рекордов Гиннеса», — рассказали в торгово-промышленной палате.

По словам самих путешественников — Александра Морозова и Николая Баландинского — за 78 тысяч км у них не случилось ни одной серьезной поломки. Автомобиль выдержал и холодную Скандинавию, и жаркую Африку.

Отметим, что в конце сентября у путешественников стартовал российский этап — участники проезжают по городам России, где встречаются с поклонниками.

Фото: geografia.ru