Красноярец проделал уникальный путь в самую закрытую страну мира

Педагог красноярского детского центра дополнительного образования Кирилл Крыжановский этим летом побывал в Северной Корее. Путь в самую закрытую страну мира был непростым с точки зрения логистики. Местные жители рассказали, что он стал первым россиянином, проделавшим такой маршрут.

«Путь нестандартный и очень сложный в организации. Речь идет о прицепном вагоне северо-корейского формирования «Москва-Пхеньян». Это прямой маршрут из России. Вагон резко отличается от остальных и окрасом, и обстановкой. Это маршрут-рекордсмен, самый длинный в мире пассажирский беспересадочный путь. И кстати именно этим маршрутом пользовались Ким Ир Сен, Ким Чен Ир, когда посещали Советский Союз. И товарищ Ким Чен Ын, когда встречался с нашим президентом», — рассказал красноярец.

Полный текст о необычном путешествии можно прочитать по ссылке.

Фото: Кирилл Крыжановский