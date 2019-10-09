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Красноярец проделал уникальный путь в самую закрытую страну мира

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Красноярск
08:47 9 Октября 2019
красноярск, общество, путешествия, туризм
Автор: Sibnovosti.ru
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Педагог красноярского детского центра дополнительного образования Кирилл Крыжановский этим летом побывал в Северной Корее. Путь в самую закрытую страну мира был непростым с точки зрения логистики. Местные жители рассказали, что он стал первым россиянином, проделавшим такой маршрут. 

«Путь нестандартный и очень сложный в организации. Речь идет о прицепном вагоне северо-корейского формирования «Москва-Пхеньян». Это прямой маршрут из России. Вагон резко отличается от остальных и окрасом, и обстановкой. Это маршрут-рекордсмен, самый длинный в мире пассажирский беспересадочный путь. И кстати именно этим маршрутом пользовались Ким Ир Сен, Ким Чен Ир, когда посещали Советский Союз. И товарищ Ким Чен Ын, когда встречался с нашим президентом», — рассказал красноярец. 

Полный текст о необычном путешествии можно прочитать по ссылке

Фото: Кирилл Крыжановский

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