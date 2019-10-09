Топ-5 мифов о Северной Корее: рассказ красноярца о самой закрытой стране мира

Россиянам, как и жителям других стран, немного известно о Северной Корее. Информации в интернете, конечно, предостаточно. Но основном она посвящена истории, внешней политике и «любви» к ядерному оружию. Эту страну называют самой закрытой в мире, туда не рвутся толпы туристов, потому что в свободной продаже даже не существует авиабилетов, там не выступают мировые звезды и редко проводят важные политические встречи. По Сети «гуляют» лишь видео с устрашающими заголовками и жуткая информация об изнуряющем труде, всенародном голоде и пропаганде вождей на каждом углу. Как на самом деле обстоят дела в Северной Корее, рассказал красноярец Кирилл Крыжановский. Этим летом он на поезде поехал в самую неизученную азиатскую страну, став первым русским, преодолевшим такой маршрут (так говорят сами корейцы).

В Красноярске Кирилл работает педагогом в детском центре дополнительного образования. Любовь к Корее (не только Северной) зародилась пару лет назад — тогда он впервые наткнулся в интернете на недостоверную статью про эту страну.

Я не помню, что это был за сайт, но в память врезалась не самая приятная информация о том, как в Северной Корее все плохо, как люди там выживают в условиях полного тоталитаризма. Я удивился — разве можно так жить в 21 веке? Начал изучать этот вопрос, копался в различных источниках. И как снежный ком… Потом язык корейский начал учить. Сейчас – это мой главный интерес в жизни, большинство друзей у меня корейцы. Это направление моих отпусков на долгие годы.

Кирилл, как получить визу в Северную Корею?

Все сложности с визой берет на себя туркомпания. Как известно, дикарем туда приехать нельзя. Это должен быть пакетный тур, купленный в специальном агентстве, которое занимается этим направлением. Я покупал путевку через интернет, в китайской фирме. В России, насколько мне известно, существует только пять компаний, продающих туры в Северную Корею, они находятся в Москве и во Владивостоке. Я воспользовался услугами китайской турфирмы — забронировал услугу онлайн. Цена делится на две части, сначала необходимо отдать деньги за работу туроператора, плюс за оформление визы (50 евро). Вторую часть нужно заплатить гиду, который будет сопровождать туриста в Корее.

Без пакетного тура не обойтись?

Нет. В эту страну трудно попасть — летает только местная авиакомпания, но билетов в свободной продаже нет. С поездом тоже не все так просто. По правилам, у туриста должна быть забронирована гостиница, снять хостел за 15 долларов, как в Южной Корее, не выйдет.

Сколько стоил такой тур?

Цены самые разные. Начиная от 50 тысяч рублей и до бесконечности. Самым бюджетным будет Расон — приграничный город. Туда даже не нужна виза. Путешествие в столицу будет на порядок дороже — около 100-150 тысяч рублей. Достаточно дорогая страна для туризма, но нам особо и выбора не предоставляется. Принимающая сторона должна заселить путешественника в гостиницу, а кормить вас будут в ресторанах.

Расон

Как ты добрался до Кореи? Через Китай?

Мой маршрут был уникальным и очень сложным. Если рассказать туроператорам про него, то они будут шокированы и, скорее всего, не согласятся повторить его. Мне говорили, что это невозможно и очень опасно, но я смог и практически повторил путь самого Ким Ир Сена.

Обычно русские в Корею попадают двумя путями. В приграничный Расон можно добраться поездом из Уссурийска, транспорт идет до пограничной станции Туманган, а от нее до Расона везут на автобусе. Еще можно на пароме из Владивостока. В Пхеньян (столица) россияне попадают оттуда же, но самолетом (только Северокорейские авиалинии). Компании предлагают туры из Китая — на поезде или самолете.

Мой маршрут вообще нестандартный и очень сложный в организации. Речь идет о прицепном вагоне северо-корейского формирования «Москва-Пхеньян». Это прямой маршрут из России. Очень интересный путь. Вагон резко отличается от остальных и окрасом, и обстановкой. Это маршрут-рекордсмен, самый длинный в мире пассажирский беспересадочный путь. И кстати именно этим маршрутом пользовались Ким Ир Сен, Ким Чен Ир, когда посещали Советский Союз. И товарищ Ким Чен Ын, когда встречался с нашим президентом.

Прицепной вагон

Мой маршрут пролегал через всю Корею. Поезд заходит на севере с Приморского края на станцию, идет он довольно медленно.

в провинции Хамгён-Намдо

Почему об этом поезде никто не знает? Как ты купил билет?

Маршрут сложный, и нельзя забывать, что это путешествие в самую закрытую страну мира. Билет я купил на красноярском ЖД вокзале за 17 тысяч, совершенно случайно увидел информацию о таком поезде. Я сел в него у нас в Красноярске, вагон был прицеплен к обычному поезду — затем его отцепили в Уссурийске. Он проехал до Тумангана, где его прицепили к местному ЖД транспорту. В вагоне — четыре проводника. Они, конечно, не хотели меня пускать. Но я на «ломаном» корейском убедил их, показав свой законно купленный билет. Сотрудники долго созванивались со своим начальством, но в итоге пустили меня внутрь. Дорога трудная — жара, отсутствие кондиционера. А ехал я с корейцами, загруженными до потолка самыми разными вещами. Но я бы неопытным туристам не рекомендовал выбирать этот маршрут.

Станция Туманган

Не очень-то дорогой билет получается…

Да, но в итоге все равно выходит дороже, чем традиционный путь. Надо платить за сопровождающих, которые проведут туриста от границы. Плюс на самом Тумангане вагон стоит день или два, пока его прицепят к северо-корейскому поезду. Гулять по стране без сопровождения гида нельзя, поэтому на время длительной стоянки я отправился с ним в Расон на целый день. Такие дополнительные траты вышли.

А где был паспортный контроль, о котором так много пишут в Сети?

На границе с Туманганом таможня. Пограничники просвечивают сумку и декларируют все электронные устройства — телефоны, флешки, фотоаппараты, ноутбуки, могут фотографии просмотреть. Если книгу везешь, то тоже ее проверяют, чтобы не было вражеской пропаганды. Я отношусь к этому с пониманием.

Вокзал Пхеньян

То есть телефоны и фотоаппараты на таможне не забирают?

Нет! Это миф, что в Северной Корее так все строго. Обычный контроль на границе. Нельзя ввозить любые материалы про Корею, если они не изданы в самой стране, провозить портреты вождей и местную валюту. Вывозить из Кореи нельзя валюту и плакаты революционные. Я ведь не первый раз в Северной Корее. В прошлую поездку я купил книгу – мемуары Ким Ир Сена, такое можно ввозить и вывозить. На самом деле, никаких сверхъестественных правил нет. Да, закрытая страна. Они следят, чтобы народ жил так, как он живет, и не развращался «мнимыми западными ценностями». Если границу открыть и убрать все ограничения, то люди к этому быстро привыкнут. И классического корейского общества уже не будет.

Дворец школьников в Расоне

То есть из окон поезда ты видел самую обычную жизнь местных?

Да, я видел их дома, как они собирают рис на полях. Даже общался с женщиной-продавцом на одной из станций, купил у нее продуктов в дорогу. Она, конечно, не ожидала увидеть иностранца, но была очень доброжелательной. Они любят туристов, особенно русских. В Северную Корею часто приезжают китайцы. Кстати, туризм — немаловажная часть дохода всей страны.

Город Кэсон

А на что они живут? На каких автомобилях ездят?

Товаров, которые экспортируются из Северной Кореи, очень мало. Это связано с политическими моментами, конечно. До недавнего времени большую часть денег они зарабатывали работой за рубежом. Это было абсолютно легально. В России, по последним данным, было около 35 тысяч северо-корейских рабочих. У нас их практически не видно, так как они живут достаточно закрыто и не любят, когда к ним проявляют особое внимание. Но в конце 2017 года приняты очередные санкции, из-за которых все рабочие должны вернуться домой из всех стран. У себя местные ведут хозяйство, выращивают рис, занимаются рыбалкой, добывают уголь и древесину. Выращивают женьшень, из него продаются различные изделия.

В самой Корее я передвигался на японском внедорожнике, но мне очень повезло. В основном одиночных туристов возят на иномарках среднего класса или на микроавтобусе. На улицах встречаются самые разные машины — много «китайцев», есть «японцы», «русские» машины и даже местный автопром. Да, Северная Корея выпускает свои автомобили — марка Pyeonghwa Motors, например.

Какие достопримечательности удалось увидеть в Северной Корее?

Пока я ждал поезд местный в Расоне, меня свозили на колхозный рынок. Многие говорят, что все, что показывают туристам в Северной Корее - это «ложная картина». Я могу сказать, что это далеко не так. На рынке, например, было много местных, вряд ли их специально для нас туда пригнали.

Еда в местном ресторане

То есть еду не выдают по расписанию и маленькими порциями?

На рынке есть все. В 90-е годы такое было, никто и не отрицает. Когда скончался вождь Ким Ир Сен. Плюс к общенациональному трауру добавилось и то, что развалился Советский Союз. Засухи, неурожай. Это был трудный поход — так они называют то время. Борьба всего народа за выживание. Но сейчас все не так. Люди выглядят нормально, никаких ходячих скелетов. Признаков массового голодания нет.

Мы обедали в ресторане — там такие морские изыски… Есть даже алкоголь. Удалось посетить морскую ферму, довольно любопытное зрелище. Но самое яркое впечатление от поездки — сама дорога от Расона до Пхеньяна на поезде. Проехать через всю страну, увидеть районы, которые не доступны для большинства туристов — это дорогого стоит. Вообще мне сказали, что я первый русский, который проехал по этому маршруту. Вот такой парадокс, поезд из России, но русские на нем не ездят.

Удалось попасть в знаменитый мавзолей?

В мавзолей Ким Ир Сена я не попал — там был ремонт. Но я надеюсь сделать это в следующий раз. В Пхеньяне я был два дня. Сначала мы с гидом отправились в демилитаризованную зону, которую все называют границей между Южной и Северной Кореей. Но они избегают слова граница, так как считают, что это одна страна. Только по историческому недоразумению она разделена на две части. Это огромная трагедия всего корейского народа. На той самой границе есть северо-корейский офицер, с ним можно сфотографироваться. Он рассказывал об истории разделения. Кстати, с южной стороны тоже есть такое место.

демилитаризованная зона

Удалось побывать в Саривоне — это административный центр провинции Хванхэ-Пукто. Маленький городок — там основная достопримечательность — новостройки в традиционном корейском стиле. Они были построены по указанию вождя, потому что государство оберегает национальную культуру. Новые дома выглядят как пятиэтажки, а крыши у них черепичные. Это разрыв шаблона, уникальное зрелище. Я позавидовал людям, которые там живут. Симбиоз получился отличным.

вид на горы в провинции Хамгён-Намдо

Какие места еще тебя поразили?

В Пхеньяне мы посетили шоу «Ариран». Там есть стадион Первого Мая, чуть ли не самый большой в мире. На поле танцуют несколько тысяч артистов, кто-то играет на музыкальных инструментах, кто-то поет, выступают акробаты и так далее. А на трибуне сидят тысячи школьников. У них в руках разноцветные прямоугольные плакаты, из которых получается живой экран. Это зрелище невероятное. Сейчас шоу называется «Страна народа». Понятно, что оно пропитано духом патриотизма, но это невероятно аутентично. А заканчивается все огромным фейерверком. Билет стоит 100 евро, недешево, но незабываемо. Всем рекомендую посетить шоу в Пхеньяне.

На следующий день мы съездили в Народный дворец учебы, это библиотека, где собраны книги, в том числе иностранные. Есть курсы русского языка, мы видели, как местные его изучают. Мы также осмотрели множество галерей, монументов и площадок. Это просто фантастика.

Школьники на занятиях

В Северной Корее есть метро?

Метро — особая часть программы. Две станции у них — это произведения искусства — Пухын и Ёнгван. Огромные разноцветные люстры, стены отделаны декорациями и мозаикой. Сеульское (Сеул, Юж. Корея) метро, конечно отличается простотой. А тут красота! Встречаются и пропагандистские мотивы, лозунги, плакаты. Но есть и обычная жизнь — природа, люди, животные.

Станция Кэсон в Пхеньяне

А если ты бы захотел приехать в какое-нибудь особенное место, можно об этом попросить гида?

У них есть закон, который строго регламентирует пребывание в стране иностранцев. Туристам не рекомендуется отклоняться от этого маршрута. Но если с гидом хорошие отношения, можно договориться и посетить достопримечательности вне программы. Страна закрытая, но и гиды тоже люди. Мне повезло — сопровождение было отменное. Я читал отзывы других туристов. Многие, кто был там, говорили, что вообще нельзя в сторону камеру отвести. Возможно, изменилась политика государства, но я снимал практически все, даже из окон автомобиля. Есть два ограничения — нельзя фотографировать военных и военные объекты и людей крупным планом без их согласия.

В сувенирном магазине

Были ли мифы, о которых ты читал, но они развеялись после твоего путешествия?

Да, их очень много. Я составил топ-5:

Нет голода, разрухи и повальной бедности. Людей не водят на работу под конвоем, а еду не выдают по расписанию

Камеру на таможне не забирают, разрешено снимать все, с учетом небольших ограничений (военные объекты и местных жителей без их согласия)

У них много интересов, помимо пропаганды. Живопись, искусство, музыка, изучение иностранных языков.

Корейцы очень доброжелательные люди. Они с удовольствием общаются с иностранцами и любят туристов. За незначительные нарушения правил пребывания в стране в тюрьму не посадят. Неприятности будут у гида, который не уследил, но все не так критично, как рассказывают в СМИ.

Государство закрытое, но оно не «давит» на людей. Корейцы нормально одеваются, имеют свободу выбора внутри своей страны. Как мне показалось, они счастливы. Конечно, у них нет джинсов, открытых животов и «тонны» косметики. Но что в этом плохого?

Фото: Кирилл Крыжановский

Автор: Юлия Тоцкая