Названы самые популярные туристические направления у красноярцев

Аналитики Красноярскстата назвали самые популярные туристические направления у жителей края в 2018 году.

Так, чаще всего путешественники выбирали для отдыха Таиланд (24,4% туристов). На втором месте идет Вьетнам (18,9%), на третьем — Турция (14,9%). Популярную чартерную программу замыкают китайские курорты (11%). Путевка на двоих в среднем обходилась в 107,1 тысячи рублей. В прошлом году туры за рубеж купили 95 795 жителей, что на 17,5% больше, чем в 2017 году.

По данным статистиков, не уступают по популярности и российские курорты. В 2018-м году на отдых по стране отправились 25,9 тысячи человек. Это на две тысячи больше, чем в 2017-м.

«Из них 47,3% посетили места отдыха в Красноярском крае, 20,2% отправились в Краснодарский край. Также пользовались спросом среди российских туристов поездки в Крым — 6,3% от общей численности туристов, отдохнувших в России, Алтайский край — 6%, Санкт-Петербург — 5,1 % и Хакасию — 4,6%», — рассказали в Красноярскстате.

Стоимость турпакета по российским курортам в среднем составляла 41,4 тысячи рублей.